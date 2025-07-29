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Спорт

Чотириразова олімпійська чемпіонка чекає на другу дитину від чемпіона світу (фото)

16:09 29 липня 2025
Тереза Йохауг

Легендарна норвезька лижниця, чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор та 14-разова чемпіонка світу 37-річна Тереза Йохауг, яка зіграла весілля після народження першої дитини, вдруге стане матір'ю.

Про це титулована спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Тривалі перерви та задишка, але це так приємно! Ми з нетерпінням чекаємо на поповнення в сім'ї на початку січня», — написала Тереза Йохауг, яка остаточно оголосила в травні про завершення своєї блискучої кар'єри.

Нагадаємо, що Тереза одружена з чемпіоном світу з академічного веслування, а нині лікарем Нільсом Якобом Хоффом. У травні 2023 року у пари народилася донька Крістін.

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У колекції Терези Йохауг — шість медалей Олімпійських ігор та 23 нагороди чемпіонатів світу. Лижниця 89 разів перемагала на етапах Кубка світу, тричі вигравши загальний залік.

Йохауг могла стати ще більш титулованою спортсменкою, але пропустила Олімпійські ігри-2018 у Пхенчхані через бальзам для губ, в якому містилася заборонена речовина. Тоді норвежці виписали 18 місяців дискваліфікації та залишили без Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тереза Йохауг жартома поставила коханому ультиматум щодо сексу.

Фото NRB, Instagram

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