Чотириразова олімпійська чемпіонка вийшла заміж після народження дитини: весільні фото

Чотириразова олімпійська чемпіонка та 14-разова чемпіонка світу з лижних перегонів норвежка Тереза Йохауг, яка на початку року оголосила про вагітність, в останній день 2023-го відгуляла весілля, повідомляє nrk.no.

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Легендарна спортсменка вийшла заміж за ексчемпіона світу з академічного веслування, а нині лікаря Нільса Якоба Хоффа, з яким зустрічалася з 2014 року та у травні народила йому доньку Терезу.

Церемонія відбулася в п'ятій за величиною церкві Норвегії в місті Рерус. Привітати подругу і суперницю по лижному цеху приїхало ціле сузір'я — триразова олімпійська чемпіонка шведка Шарлотт Калла, чемпіонка світу Хелен Марі Фоссесхольм, олімпійська чемпіонка Астрід Уренхольдт Якобсен, дворазова чемпіонка Ігор Інгвільд Флюгстад Остберг, а також восьмиразова олімпійська чемпіонка Маріт Бьорген. Після вінчання 38-річний наречений та 35-річна наречена під бурхливі оплески залишили церкву на конях та санях.

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Нагадаємо, що минулого року Тереза завершила свою блискучу кар'єру після трьох золотих медалей Олімпіади у Пекіні. До речі, легендарна спортсменка могла стати ще титулованішою, але пропустила Олімпійські ігри-2018 у Пхенчхані через… бальзам для губ, у якому містилася заборонена речовина. Тоді норвежці виписали 18 місяців дискваліфікації та залишили без Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу з біатлону Пауліна Фіалкова стала мамою на Різдво.

Фото NTB

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