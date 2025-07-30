Близнюкам потрібно відмовитись від бажання помститися, а Стрільцям не варто давати порожні обіцянки: гороскоп на 30 липня

Середа, 30 липня, пройде під знаком позитивного вирішення фінансових питань й допомоги тим, хто її потребує.

Енергія дня буде стрімкою, тому важливо вчасно реагувати на сигнали долі, щоб не прогаяти цінних можливостей, радять астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

День підходить для занять благодійністю. Зірки рекомендують творити добро, яке незабаром повернеться до вас у ще більшій кількості.

Телець

Тельцям варто поділитися перспективними ідеями з колегами та керівництвом. Вас вислухають й підтримають не тільки морально, а й фінансово.

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Близнюки

Близнюкам не варто думати про помсту, навіть якщо в минулому людина образила вас серйозно. Будьте більш гнучкими й мудрими.

Рак

Ракам бажано більше спілкуватися з людьми, щоб бути в курсі подій й не проґавити шанс. Дійте на перспективу й у вас все вийде.

Лев

Левам категорично не рекомендується бажати комусь зла, навіть у думках. Будь-який негатив незабаром обов’язково повернеться до того, хто його висловить.

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Діва

Діви можуть ставити перед собою найсміливіші цілі. Ви зможете не тільки виконати, а й перевиконати свій робочий план.

Терези

Терезам варто бути більш дипломатичними з оточенням. Інакше можна зруйнувати важливі для вас стосунки, які вибудовувалися роками.

Скорпіон

Скорпіони поставили перед собою дуже багато завдань. Але встигнути все виконати можна, якщо правильно спланувати день.

Стрілець

Стрільцям не варто давати пусті обіцянки, які не зможуть виконати. Так ви можете зіпсувати свою репутацію. Далі це важко буде спростувати.

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Козоріг

Козороги можуть починати новий проєкт, адже гроші на нього вони зможуть знайти. Спонсорська допомога лише розширить можливості задуманого.

Водолій

Водоліям не можна грубити і тим паче, ображати людину, навіть якщо вона все зробила для того, щоб роздратувати вас. Наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Риби

Рибам день принесе визнання колег та керівництва. Перед їхнім красномовством не зможе встояти жоден. Доведіть свою правоту й рухайтесь вперед. У вас все вийде.

А що обіцяють знакам зодіака знавці східної астрології, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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