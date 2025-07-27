Східний гороскоп далекий від звичного нам європейського. Він заснований на 12-річному циклі, кожен рік цього циклу асоціюється зі знаком тварини. Тварини обрані не випадково. Саме ці тварини прийшли попрощатися з Буддою, коли він покидав Землю.

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Який буде тиждень на стику липня та серпня для представників східного гороскопа, розповідає сайт slovofraza.

Пацюк

Пацюкам варто зосередитися на справах, що не вимагають високої концентрації. Важливо зберігати внутрішню рівновагу, уникати негативних думок і не дозволяти чужому песимізму впливати на власні плани.

Бик

Бики зможуть покращити своє фінансове становище та вигідно вкласти ресурси. Головне — чітко та правильно планувати. На початку тижня краще не перенавантажувати себе зайвими обов'язками. Кінець тижня принесе успіх у любовних справах та роботі.

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Тигр

Тиграм вже з вівторка варто зосередитися на виконанні ключових обов'язків і приділити увагу важливим особистим і діловим розмовам. Цей період сприятливий для вирішення старих розбіжностей та спірних ситуацій. Ближче до вихідних можуть виникнути різкі перепади настрою.

Кролик

Кролики можуть потрапити в неприємні ситуації через поспішність та необдумані дії. Не варто виявляти дратівливість або агресію до людей, які цього не заслуговують. Друга половина тижня буде більш гармонійною.

Дракон

Дракони можуть наробити помилок або потрапити в неприємні ситуації. Важливо уникати різкої критики та конфліктів. Варто також навчитися спокійно приймати зауваження з боку та використовувати їх для особистого зростання.

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Змія

У представників року Змії є ймовірність загострення хронічних захворювань, тому важливо приділяти увагу здоров'ю та внутрішньому стану. Від ризикованих кроків та зайвих витрат краще відмовитись.

Кінь

Коням вдасться активно розв'язувати найрізноманітніші завдання і покращити фінансове становище. Зараз чудовий час, щоб знайти нові джерела доходу або покращити вже існуючі проекти. Початок тижня буде особливо продуктивним. У середині тижня можуть виникнути невеликі труднощі.

Коза

Для Кіз тиждень може бути емоційно нестабільним через безліч подій. Астрологи радять відмовитися від ризикованих починань і бути уважними на роботі. Ближче до вихідних ситуація почне поступово покращуватись.

Мавпа

Для Мавп тиждень буде неоднозначним. Ситуація почне змінюватися до найкращого вівторка. До кінця тижня корисно буде подумати про зміни в іміджі, адже це поверне впевненість у собі та допоможе привернути увагу важливих людей.

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Півень

Півні на порозі суперечливого тижня. Представникам цього знака доведеться боротися зі своєю підвищеною недовірливістю і підозрілістю. Важливо навчитися довіряти і шукати прихованих мотивів у словах оточуючих. Спокійне ставлення до того, що відбувається, допоможе уникнути зайвого стресу.

Собака

Собакам з 28 липня по 3 серпня рекомендується діяти обережно, зосередивши увагу на якості своєї роботи. Важливо все контролювати, щоб уникнути помилок. Також важливо зберігати позитивний настрій, оскільки негативні емоції можуть спричинити нові труднощі.

Свиня

У представників року Свині на тижні буде багато приємних новин та несподіваних приводів для радості. Перші дні краще присвятити виконанню робочих завдань і наведенню порядку в поточних справах. Важливо зберігати обачність та не приймати поспішних рішень. Спокій та уважність допоможуть уникнути помилок та зміцнити впевненість у собі.

Кому зі знаків зодіаку пощастить у неділю, 27 липня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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