Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, склали фінансовий гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року. Енергії планет створять ґрунт для несподіваних подій, пов'язаних із грошима, інвестиціями та довгостроковими зобов'язаннями, пише slovofraza.com.

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Козеріг

Тиждень принесе впевненість у фінансах та бажання зростання. Можливі надходження від старих проєктів чи вигідні пропозиції. Зосередьтеся на бюджеті та довгострокових планах. Середина тижня є сприятливою для інвестицій. Вихідні присвятіть плануванню на серпень та зміцненню сімейного бюджету.

Водолій

Фінансово-нестабільний тиждень, успіх залежить від вашої гнучкості. Можливі несподівані витрати. Середина тижня дасть шанс заробити на нових ідеях. Не діліться планами. Кінець тижня хороший для перегляду пріоритетів та скорочення непотрібних витрат. Уникайте азартних ігор.

Риби

Стабільність можлива за суворого контролю витрат. На початку тижня закрийте поточні зобов'язання. Середина тижня є сприятливою для пошуку нових джерел доходу або реалізації творчих ідей. Можливі маленькі бонуси. Кінець тижня присвятіть аналізу бюджету та плануванню. Уникайте сумнівних пропозицій.

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Овен

Цей тиждень дасть шанс зміцнити фінанси за рахунок нових ідей. Можливі несподівані надходження, але не витрачайте їх одразу. Відмовтеся від непотрібних витрат. Великі покупки плануйте на середину тижня. Кінець тижня сприятливий для погашення боргів. Не давайте у борг.

Телець

Фінансовий тиждень пройде під знаком практичності та планування. Зосередьтеся на основних джерелах прибутку. Перевіряйте умови підробітків. Середина тижня принесе можливості для придбання корисних речей. Накопичення можуть збільшитися за дотримання дисципліни. У вихідні уникайте імпульсних витрат.

Близнюки

Будьте уважні до зобов'язань. Тиждень вимагатиме перегляду бюджету та скорочення видатків. Ідеї збільшення доходу вимагатимуть терпіння. Друга половина тижня підходить для угод. Не беріть на себе великі ризики.

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Рак

Фінанси залежать від уміння балансувати витрати та накопичення. Можливі несподівані витрати, пов'язані із будинком. На початку тижня закрийте старі борги. Середина тижня принесе ідеї до вкладень. Аналізуйте рентабельність довгострокових проєктів. У вихідні не робіть великих покупок.

Лев

Тиждень обіцяє бути вдалим у фінансовому плані, якщо проявите ініціативу. Можливі додаткові заробітки. Не переоцінюйте свої сили. У середині тижня завершіть важливу угоду. Кінець тижня підходить для планування бюджету. Уникайте конфліктів через гроші.

Діва

Зверніть увагу на дрібниці, не поспішайте з рішеннями. Тиждень сприятливий для ощадливих. На початку тижня можливі добрі новини. Середина тижня є сприятливою для переговорів. Ретельно вивчайте ризики інвестицій. Кінець тижня проведіть спокійно, уникайте необдуманих витрат.

Терези

Серйозно займіться планування бюджету. Можливі непередбачені витрати, відкладіть подушку безпеки. На початку тижня уважно вивчайте пропозиції. Середина тижня ідеальна для покупок, пов'язаних із роботою чи навчанням. Кінець тижня сприятливий для аналізу помилок. Не давайте у борг.

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Скорпіон

Проявіть обережність у фінансах, особливо на початку тижня. Можливі затримки надходжень. Середина тижня відкриє можливості для заробітку. Довіряйте інтуїції. У вихідні не ризикуйте з інвестиціями та не підписуйте важливих документів. Будьте уважні до витрат на розваги.

Стрілець

Фінансовий тиждень вимагатиме продуманих рішень та відмови від імпульсивних витрат. На початку тижня можливі нагадування про старі зобов'язання. Середина тижня принесе добрі перспективи для кар'єрного зростання. Не діліться планами. Кінець тижня сприятливий вивчення нових джерел доходу. Уникайте ризикованих фінансових кроків.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 28 липня по 3 серпня.

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