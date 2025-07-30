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Цунамі, руйнування та паніка: на Камчатці в рф відбувся наймасштабніший землетрус за 70 років
У Туреччині, яка знаходиться в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі, минулого року стався руйнівний землетрус магнітудою від 7,5 до 7,8 балів.
А сьогодні стало відомо про наймасштабніший землетрус у росії. Потужний землетрус 8,7 бала сколихнув російську Камчатку. На узбережжі хвилі цунамі досягли 4 метрів. Через масову евакуацію населення на трасах затори, передає Бі-бі-сі.
Як повідомляє видання, землетрус магнітудою 8,7 бала, стався за 150 км від Петропавловська-Камчатського.
У Петропавловську-Камчатському внаслідок землетрусу, зокрема, обрушився мур дитячого садка. За словами місцевого губернатора, ніхто не постраждав.
У Північно-Курильському районі Сахалінської області після землетрусу та цунамі запроваджено режим надзвичайної ситуації, передає ASTRA.
У місті Сєвєро-Курільськ після першої хвилі цунамі частина території пішла під воду.
За даними росЗМІ, у Петропавловську-Камчатському масовий виїзд жителів, дороги паралізовані заторами. Люди в паниці. Влада закликає мешканців залишати прибережні зони.
Росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де знаходиться стратегічна підводна база «Рибачий» — ключовий об’єкт Тихоокеанського флоту рф для ядерних підводних човнів.
Також є загроза для Японії. Влада наказала населенню Східного узбережжя негайно піднятись на височини або евакуюватися. Подібні заходи ввели й на Гаваях.
Японські ЗМІ пишуть, що на берег викинуло кілька китів.
Загрозу цунамі у зв'язку із землетрусом оголошували також на Алясці, у штатах Каліфорнія та Орегон, у східних регіонах Китаю та на Тайвані.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», за даними геофізиків, Україну найближчими роками теж очікує 7-бальний землетрус, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча.435
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