Допоміг втекти за кордон ексочільнику Київського метрополітену: оголошено підозру колишньому начальнику ТЦК

У Національній поліції повідомили, що підозру отримав колишній начальник ТЦК, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену.

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Мова йде про втікача Віктора Брагінського, який обіймав посаду начальника КП «Київський метрополітен» у 2014−2024 роках. Він виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК через нібито наявну невиліковну хворобу.

«Рішенням лікарської комісії посадовця було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу. Сприяв втікачу з виїздом за межі країни на той час начальник одного з районних ТЦК та СП столиці. Саме він організував виготовлення підроблених документів, які надали можливість безперешкодно виїхати за кордон колишньому начальнику КП „Київський метрополітен“», — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Брагинський у листопаді 2024 року отримав підозру в неналежному виконанні службових обов'язків у справі щодо підтоплення тунелів метро між станціями «Деміївська» та «Либідська».

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А вже наступного місяця колишнього керівника столичного метрополітену правоохоронці оголосили в розшук.

У поліції зазначили, що колишньому начальнику ТЦК та СП загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше підозру отримали інші учасникам корупційної схеми, серед яких — колишній посадовець метрополітену, голова та секретар військово-лікарської комісії, а також оператор відділення офіцерів запасу територіального центру комплектування.

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«ФАКТИ» розповідали про гучний корупційний скандал навколо колишнього очільника київського метрополітену.

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