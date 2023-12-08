Прокуратура розпочала досудове розслідування через підтопленням тунелів метро у Києві

У зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену розпочато досудове розслідування. Про це повідомили в Київській прокуратурі.

«У зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки», — йдеться у повідомленні.

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Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в заплаві річки Либідь.

Сьогодні столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на «синій» гілці на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська».

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За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.

За даними організації «пасажири Києва», безпосереднє протікання сталося біля пікету 73 в тунелі, що веде у бік центру.

Саме цей тунель будувався немеханізованим щитом, тобто, вручну. Спеціалісти ще під час зведення скаржилися на якість виконання робіт.

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Нагадаємо, в Київраді вже назвали винуватців інциденту. В КМДА повідомили маршрути наземного транспорту, який буде курсувати від «Теремків» до «Либідської».

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