Відомі своєю безкомпромісною боротьбою з корупцією журналісти проєкту Bihus.info опублікували вчора, 14 березня, першу частину розслідування стосовно директора Київського метрополітену Віктора Брагінського.

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У ньому було піддано аналізу декларації про доходи чиновника і стверджувалось, що його близькі останнім часом придбали активи вартістю до $ 1,5 млн.

Так, мати-пенсіонерка Брагінського, вказана в одній із декларацій минулих років, заробила 2 млн грн, які майже одразу подарувала синові. У січні 2024 року вона стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в одному із житлових комплексів Києва, кожна з яких коштує від 10 млн грн. У телефонній розмові мати начальника підземки розповіла Bihus.info, що інвестувала у житло на етапі будівництва ще п'ять років тому і син не допомагав їй грошима.

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У сюжеті також ідеться, що Брагінський вказав у декларації те, що він продав земельну ділянку сестрі за ціною, яка вдесятеро перевищує ринкову.

Брагінський довго не вказував декларації дружини й дітей, 2020 року дружина і троє дітей там з'явилися, розповідають у розслідуванні. У Ольги Брагінської Bihus. іnfo виявили двокімнатну квартиру ціною приблизно 3 млн грн по сусідству із житлом самого начальника метро, документи на придбання обох квартир оформлено в один день, стверджують журналісти. Жінка також будує дачу на земельній ділянці в елітному селищі Козин у Київській області, вартість ділянки під будівництвом становить майже $ 760 тис., ідеться у сюжеті.

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У коментарі Bihus. іnfo Ольга Брагінська відповіла, що розлучена із Брагінським уже 10 років. Квартири купували поряд через спільних дітей, каже вона, а до ділянки в Козині вона стосунку не має. Сам чиновник від коментарів відмовився, але письмово підтвердив, що розлучився 2013 року. 14 березня опублікували першу частину розслідування стосовно директора Київського метрополітену Віктора Брагінського.

Мер столиці Віталій Кличко після виходу розслідування повідомив 14 березня в Telegram, що Брагінського відсторонять від виконання обов'язків директора Київського метрополітену або він «не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення».

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«А далі фактами, оприлюдненими у розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні», — написав Кличко.

Зазначимо, що за даними «Чесно», до того, як очолити метро, із 2005-го до 2010 року Брагінський працював на керівних посадах у ДП «Бердянський морський торговельний порт», НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Енергетичні проєкти-Інтернешнл Консалтинг», ДП «Укрінтеравтосервіс», а також київській обласній дирекції «Укрпошти». 25 жовтня 2020 року його обрали в Київраду в дев'ятому окрузі. Член комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли влада планує закінчити відновлення «синьої» гілки метро.

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