Даремно ображала тата: донька Тома Круза Сурі, яка відмовилася від його прізвища, отримала від батька велику спадщину

У голлівудської зірки Тома Круза, з яким так прагнула зустрітися українська ведуча та акторка Ксенія Мішина, є донька від Кеті Холмс Сурі. Свого часу вона вирішила наслідувати «тренд» дітей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, й відмовилася від прізвища батька.

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Тепер повне ім'я 18-річної дівчини Сурі Ноель (Ноель — друге ім'я Кеті Холмс). І от нещодавно, вже після зміни прізвища, стало відомо, що Сурі отримала велику спадщину від батька, з яким вона не спілкується.

Річ у тому, що після того, як їй виповнилося 18 років, дівчина отримала доступ до трастового фонду, який створював її батько, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

«Вона змогла отримати до грошей доступ, коли їй виповнилося 18 років у квітні. Решту грошей вона отримає, як тільки їй виповниться 30. Трастовий фонд був сформований таким чином, щоб вона не отримала всі гроші одразу», — повідомляє видання з посиланням на джерело.

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Про які суми йдеться, не уточнюється.

Також видання повідомляє, що такий самий фонд створила і мати Сурі, Кеті Холмс.

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«Кеті дбає про фінанси і, звичайно ж, про добробут своєї дочки. Вона хоче, щоб та була добре забезпечена і мала високу якість життя», — уточнило джерело.

З батьком Томом Крузом у Сурі погані стосунки. Після розлучення з Крузом у 2012 році Кеті Холмс отримала одноосібну опіку над донькою, а Круз, попри можливість відвідувань, не бачився з дитиною всі ці роки.

Сурі не планує спілкуватися з батьком і після повноліття.

Водночас одні шанувальники Тома Круза пишуть на сторінці дівчини у соціальній мережі, що, можливо, і не варто було відмовлятися від прізвища батька — можливо, тоді б сума спадщини була набагато більшою? А інші їм опонують, що дівчина вже досить доросла для того, щоб самостійно вирішувати подібні питання.

Відомо, що донька Тома Круза та Кеті Холмс хоче піти доріжкою своїх батьків. Дівчина прагне процвітати й досягати успіху у сфері моди та кіноіндустрії. Вона вже знялася у шкільній постановці «Сімейки Адамсів», а Кеті вже залучила Сурі до роботи над двома своїми фільмами.

Фото: https://www.dailymail.co.uk/

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