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Працював на росію через борги в казино: СБУ викрила «крота» серед військових
СБУ викрила ще одного агента росіян серед військових. За даними спецслужби, на Харківщині український військовий коригував ворожий вогонь і готував «прориви» ворога.
Як виявилося, 26-річного мобілізованого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».
Агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри.
Він наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ росіян у районі Великого Бурлука.
Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами.
Крім того, агент додатково збирав для фсб дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони.
Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта «на гарячому», коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Під час обшуків у «крота» вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Також встановлено особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник фсб рф Супруненко Олексій Леонідович,
Ворожому агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру у державній зраді отримав куратор цього агента від фсб.
Зрадник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Миколаєві російських агентів, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК.34
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