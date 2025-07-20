Окупанти вночі атакували Запоріжжя: є поранені, зруйновані будинки

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч проти 20 липня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район за допомогою ударних безпілотників, артилерії, РСЗВ та балістики. На ранок неділі відомо про кількох постраждалих, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі. За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога», — повідомив він.

Всього під час ворожих атак по Запорізькому та Василівському районах області поранено троє жінок, додав Федоров.

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Також очільник області додав, що упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Крім того, війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Ольгівському, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Червоній Криниці.

А 328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нове Запоріжжя, Новослобідку, Нижню Хортицю, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Ольгівське.

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Крім того, загарбники завдали вісім обстрілів із РСЗВ, якими накрили Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку. Також 113 разів ворог бив з артилерії по території Малокатеринівки, Біленького, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Ольгівського.

Впродовж ночі надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.

Також від ударів росіян постраждала і Дніпропетровська область. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Агресор продовжував тероризувати Нікопольщину, застосовуючи дрони й артилерію. Цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені 6 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. За уточненою інформацією, через влучання ворожого дрону, яке сталося вчора надвечір, у Нікополі горів гараж. Загоряння приборкали. Васильківську громаду Синельниківщини ворог атакував БпЛА. Понівечене фермерське господарство. Там виникла пожежа, її загасили. Вогнем знищене зерно. За уточненими даними, внаслідок вчорашнього ракетного удару у цій громаді постраждали пʼятеро людей. Чоловік 70 років у важкому стані. Ще один 71-річний потерпілий на амбулаторному лікуванні. Серед поранених також жінки 41 і 70 років та 59-річний чоловік. У Межівській громаді через атаку FPV-дронами зачепило інфраструктуру. За оновленою інформацією, через масовану атаку на Павлоград, у місті, окрім навчального закладу і приватної оселі, пошкоджені 27 багатоповерхівок», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни масовано атакували Одесу та Павлоград.

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