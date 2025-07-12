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Хочуть взяти Оріхів і просуватися на Кам’янське та Комишуваху: військовий розповів про дуже важку ситуацію на фронті
Під час літнього наступу армія рф штурмуватиме позиції Сил оборони України на Запрізькому напрямку, намагаючись захопити населенний пункт Оріхів, щоб надалі йти у бік Кам'янського та Комишувахи.
Про це в етері «Еспресо» розповів заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» з позивним Forest.
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За його словами, поточний рік відзначається інтенсивнішими ворожими штурмами у порявнянні з першими трьома роками широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Військовий наголошує, що хоч противник й застосовує невеликі групи по 3−4 військових, які майже не підтримуються технікою, але штурмові дії тривають увздовж всієї лінії розмежування.
Також зросла кількість ударних дронів та БпЛА-розвідників, які використовують росіяни. Збільшилася й кількість уражень артилерією.
«Противник отримав завдання — вийти на маріупольську трасу, перебити логістичне забезпечення на Донецьк, взяти Оріхів, вийти на Кам'янське, а далі — Комишуваха. Відповідно, для виконання цих завдань, я так розумію, ворог все літо буде проводити штурмові дії», — додав офіцер.
Раніше Густав Грессел, експерт з питань росії та військової стратегії, зазначав, що російський наступ на Сумщині, метою якого було сковування дій українського війська, зупинився. А основний тягар російських атак, як і раніше, припадає на Донбас, особливо на район між містами Покровськ і Костянтинівка. Також противник намагається просунутися біля Куп'янська. Він також звертав увагу на те, що росіяни різко знизили використання бронетехніки на фронті, а ось кількість мотоциклістів-штурмовиків значно збільшилася.
Фото 65-ї омбр зі сторінки у соцмережах200
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