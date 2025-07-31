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Аналітик назвав два моменти, які допоможуть Україні переламати хід війни
Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що є варіанти, які допоможуть Україні переламати перебіг війни. Про це він заявив, відповідаючи на запитання читачів, повідомляє Sky News.
«Для москви великою перемогою було б захоплення «великого міста, такого як Харків чи Суми. Це був би стратегічний прорив для росіян, якби вони це зробили. Тож, хоча було б важливо захопити деякі з тактично цінних селищ поблизу лінії фронту, велике місто, яке перейде до росії, мало б справді велике значення».
На думку Кларка, існують дві речі, які могли б значно допомогти Києву. Першим було б потрапляння Криму «в зону досяжності артилерії».
«Це допомогло б перенести боротьбу безпосередньо у росію та до 800 000 росіян, які переїхали до Криму з 2014 року. Приблизно з 2022 року Крим виступав плацдармом для сил путіна. Але якби українці були достатньо близько, щоб зробити його нежиттєздатним для росіян, для російських військових, це… стратегічно змінило б правила гри».
Ще одна річ, яку Україна могла б зробити, це перерізати сухопутний міст між Донбасом та південним східним регіоном України, вважає експерт.
«Якби вони могли перерізати цей сухопутний міст і дійсно розділити російські сили по обидва боки від нього, це також було б великим стратегічним рішенням», — додає Кларк.
Раніше «ФАКТИ» писали, що посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що допоможе ЗСУ в сьогоднішніх умовах.219
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