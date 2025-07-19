Трамп у розмові із Зеленським пропонував Україні перейти в наступ — ЗМІ

Телефонна розмова між Зеленським та Трампом 4 липня стала значним поворотом, що призвів до рішення американського президента запропонувати Європі придбати зброю на суму близько 10 мільярдів доларів від імені Києва. Ця зміна стала кульмінацією місяців роботи європейських лідерів, республіканців у Капітолії та інших прихильників України. Саме вони надавали Зеленському стратегічні поради щодо того, як повернути Трампа на свій бік, зокрема як використовувати мову угод і лестощів, на яку, як видається, останній реагує.

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«Багато союзників України контактували з Зеленським з цього приводу, а також між собою, — сказав європейський чиновник. — Вони обговорюють, як розмовляти з Трампом», пише Washington Post.

Зміна у відносинах між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським дозволяє зберегти постачання американської зброї Україні в критичний для Києва момент, коли росія тисне на те, що вона вважає своєю перевагою на полі бою.

Політики та стратеги зі США та кількох європейських країн заявили, що скоординовані зусилля з відновлення відносин Зеленського з американським президентом почалися ще до того, як український лідер покинув Вашингтон наприкінці лютого, після того як співробітники Білого дому пообідали разом з українцями. Європейські лідери допомогли скласти текст вибачень Зеленського перед Трампом. Вони обговорили пропозицію про перемир'я, прийнятну для українців, яку росія в кінцевому підсумку відхилила. А європейські лідери, які мають телефонні контакти з Трампом (він іноді дзвонить несподівано), використовували свої розмови з ним, щоб підкреслити, що путін загрожує інтересам США.

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Два європейські дипломати зазначили, що французький президент Еммануель Макрон був особливо корисним, використовуючи свої давні — хоч і не завжди гладкі — стосунки з Трампом, щоб донести думку, що підтримка України допоможе Білому дому здобути перемогу. За словами дипломатів, два лідери розмовляють майже щодня, дзвонячи один одному безпосередньо для імпровізованих переговорів про поточні виклики.

Після лютневої поразки Зеленський знизив напругу в подальших особистих зустрічах з Трампом. За наполяганням Макрона і Стармера, Зеленський і Трамп провели приватну розмову без помічників у Ватикані у квітні, коли обидва були там на похоронах Папи Франциска. Ця розмова допомогла відновити відносини, заявили дипломати.

Вони знову зустрілися наприкінці червня на саміті НАТО в Нідерландах, куди Зеленський привіз список бажаних озброєнь разом із пропозицією. За словами чиновників, зустріч НАТО, здається, значно сприяла налагодженню відносин.

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Один чиновник описав зустріч у Гаазі як «вирішальну». У своїх розмовах з Трампом європейські лідери намагалися змінити сценарій і стверджували, що путін перешкоджає амбіціям президента закінчити війну. А минулого місяця представники НАТО доклали спільних зусиль, щоб забезпечити Трампу дипломатичну перемогу, пообіцявши значне збільшення військових витрат Європи та адаптувавши саміт НАТО до його уваги та бажання оголосити про успіхи. Європейський дипломат заявив, що Володимиру Зеленському було чітко дано зрозуміти, що саміт НАТО буде зосереджений на витратах на оборону та «шоу Трампа» і може бути менш зосередженим на Україні, ніж у минулі роки.

У розмовах з європейськими лідерами Трамп висловив розчарування після розмови з путіним, який, за його словами, здавався налаштованим захопити більше української території. Тож під час телефонної розмови із Зеленським 4 липня Дональд Трамп сказав, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні, і повинна перейти в наступ, повідомив український чиновник. Коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити москву або Санкт-Петербург, Зеленський відповів: «Якщо у нас буде відповідна зброя, ми зможемо».

Згодом на запитання журналістів про цю розмову Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на москву». І додав, що не постачатиме Україні зброю великої дальності, яка дозволила б їй вразити російську столицю.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп запитав Зеленського про здатність України вразити російську територію, але сказала, що це питання було вирване з контексту. Трамп просто шукав інформацію, а не закликав Зеленського це зробити, сказала вона.

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Зараз Дональд Трамп дав росії 50 днів на досягнення мирної угоди, перш ніж ввести 100-відсоткові мита на російський імпорт і вторинні санкції проти покупців російської енергії. Нове американське озброєння може дістатися України набагато швидше, сказав український чиновник. За його словами, ракети ATACMS з більшою дальністю та інше озброєння «можуть змінити траєкторію принаймні на найближчі шість місяців, а може й більше». «Якщо це буде зосереджена підтримка протягом 50 днів, це буде чудово», — додав він.

Проте Трамп так часто змінював свою позицію, що деякі чиновники не наважувалися називати це зміною думки.

«Він, здається, усвідомлює, що не може довіряти путіну, — сказав один з європейських чиновників. — Тож ситуація є позитивною, доки вона знову не зміниться».

Водночас військовий експерт Дмитро Снєгирьов бачить у цих не завжди послідовних заявах Дональда Трампа чіткий план щодо виснаження рф та примушення її до миру.

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