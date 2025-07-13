Застосування дронів фактично паралізувало фронт в Україні: Залужний розповів, що допоможе ЗСУ

Війна в Україні зайшла в глухий кут, фронт фактично заморожений через масове використання безпілотників обома сторонами. Як зазначає The Wall Street Journal, саме дрони зараз задають тон у військових діях, обмежуючи просування військ.

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Сучасні БПЛА варіюються від легких FPV-дронів до літакових БпЛА з дальністю у тисячі кілометрів та морських дронів. Вони не лише вражають цілі, а й доставляють боєприпаси, медикаменти та евакуюють поранених. Попри це, саме надмірне застосування дронів призвело до зупинки фронту.

На початку війни ЗСУ використовували дрони для розвідки, згодом удосконаливши технологію для отримання даних у режимі онлайн. Потім безпілотники почали оснащувати вибухівкою, перетворюючи їх на смертоносну зброю. Експерти наголошують, що жоден інший вид озброєння не має такого впливу на хід бойових дій. Дрони, хоч і поступаються ракетам у потужності, значно дешевші та точніші, що дозволяє виробляти їх масово. Україна значну частину таких дронів виготовляє сама.

Приблизно за 20 км обабіч лінії фронту починається «мертва зона», де будь-який рух відстежується дронами та стає мішенню. Через низьку собівартість FPV-дрони використовуються навіть для «полювання» на окремих людей, що змушує техніку та особовий склад мінімізувати пересування. Таким чином, лінія фронту фактично заморожена безпілотниками.

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Ситуація може змінитися, оскільки обидві сторони постійно вдосконалюють свої БПЛА. Росіяни застосовують FPV-дрони на оптоволокні, що робить їх невразливими для РЕБ, а українці розробили «дрони-вампіри» для нічних операцій. Таким чином, перевагу на фронті отримає той, хто матиме кількісну та якісну перевагу в застосуванні безпілотників.

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Україна може досягти військового паритету з росією та відновити ефективні наступальні дії протягом наступних двох років, але лише за певних умов, інформує «Українська правда».

Він виділяє ключові фактори:

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• Зниження ефективності ворожих систем РЕБ: Це стане можливим завдяки переходу на альтернативні способи зв'язку та навігації (наприклад, лазерний зв'язок, оптичні та автономні системи наведення), а також розвитку засобів для знищення самих систем РЕБ.

• Знищення засобів візуальної розвідки ворога: Йдеться про розвідувальні дрони та оптичні комплекси, які можна буде знищувати за допомогою перехоплювачів і лазерних технологій.

• Масове виробництво високоточних ударних дронів: А також їхнє дешевлення, розширення радіусу дії та підвищення автономності. Це дозволить дистанційно знищувати живу силу, озброєння та техніку противника, зривати логістику та фактично займати «порожні» позиції після витіснення ворога.

Наразі активні наступальні дії з обох сторін малоймовірні через дві основні причини, зазначає Залужний.

Перша — це обмежений мобілізаційний ресурс. Для наступу потрібні значні людські резерви, яких зараз бракує як Україні, так і росії. З продовженням війни демографічна ситуація погіршуватиметься, роблячи людський ресурс надзвичайно цінним.

Друга причина — економічні та матеріально-технічні обмеження. Умови паритету вимагають значно більших ресурсів для наступу, ніж для оборони, що є величезними витратами, а людські втрати в таких умовах важко або неможливо компенсувати. Залужний резюмує, що обидві країни, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими економічними труднощами, які обмежать їхню здатність накопичити потенціал для масштабних наступальних операцій.

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Як писали «ФАКТИ», противник обшиває свою техніку додатковими шарами броні для захисту від дронів, що змінює її до невпізнання, але це не допомагає. Днями бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу повідомили про знищення такого танка, зашитого настільки, що це був фактично «бункер» на колесах.

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