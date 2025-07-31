Київ атакували новою зброєю: що про неї відомо, наскільки небезпечним є і чи існує засіб боротьби?

У ніч на останній день липня Київ двічі зазнав масованого комбінованого обстрілу дронами та ракетами. Одним із засобів атаки стали реактивні дрони, ймовірно, створені на базі іранських «Shahed-238». Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє ТСН.

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За словами голови відомства, згодом встановлять їхню кількість і тип.

За словами військового оглядача групи «Інформаційний опір» Олександра Коваленка, це не перше використання реактивних БПЛА проти України, так, у ніч на 30 липня Повітряні сили України повідомляли, що в ній брали участь 8 реактивних БПЛА.

На думку Олександра Коваленка найімовірніше у нальоті використовувалися російські версії іранських реактивних дронів «Shahed-238», про які поки що мало що відомо. Так, відомо, що вперше їх показали у 2023-му році у трьох версіях — без головки самонаведення (ГСН), версія з електронно-оптичної ГСН та модифікація з радіолокаційною ГСН. Але головне — швидкість 550 км/год, що робить роботу мобільних вогневих груп зі стрілецькою зброєю щодо їх знищення дуже важкою.

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Як вважає експерт, використання реактивних дронів було викликане бажанням перевірити, наскільки зенітні дрони-перехоплювачі ефективні проти реактивних дронів-камікадзе та використовувати це у майбутній тактиці використання реактивних БПЛА.

Також Олександр Коваленко назвав кілька мінусів нової зброї окупантів:

- Висока собівартість через ціну реактивного двигуна;

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- мала дальність польоту, оскільки реактивний двигун споживає в рази більше палива ніж бензиновий двигун Shahed-136;

- реактивний двигун виділяє тепло, за яким його простіше відстежити і навести ракети, що, щоправда, робить його знищення дорожчим порівняно зі стрілецькою зброєю;

- нижча маневреність через підвищену швидкість.

На думку експерта, ці мінуси не роблять їх якоюсь суперзброєю, але небезпечні тим, що такі дрони краще прориватимуть оборону мобільних вогневих груп, перевантажуватимуть ППО використанням на їх знищення більше дефіцитних зенітних ракет.

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Фахівець з РЕБ, Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив появу реактивних дронів російською відповіддю на успіхи зенітних дронів, і зазначив, що найближчі місяці покажуть, чи нових дронів окупантів стане більше.

Зауважимо, що на думку деяких експертів, зенітні дрони все ж таки не такі ефективні, як про це говорять.

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