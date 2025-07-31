Відповідь на ультиматум Трампа: за ніч Київ двічі зазнав масованих ударів, є жертви (фото, відео)

У ніч проти 31 липня загарбники атакували Україну дронами-камікадзе та балістикою — масованого удару знов зазнав Київ — є руйнування житлової забудови та жертви.

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Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на цей час відомо про шістьох загиблих: чотирьох у Святошинському районі, двох — у Соломʼянському. Серед загиблих — шестирічний хлопчик.

Фото ППО Радар

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, наразі рятувальники ліквідують наслідки атаки в чотирьох районах:

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У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Виникли пожежі в кількох нежитлових будівлях.

Російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Фото ДСНС

В столиці постраждали близько 50 людей. Фото ДСНС

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У Солом’янському районі пошкоджені квартири в кількох будинках. Горіли автівки. Пошкодження фіксуються на кількох локація нежитлової забудови.

Руйнувань зазнала житлова та нежитлова забудова у чотирьох районах Київа. Фото ДСНС

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

В столичні лікарні шпиталізовано близько 30 киян. Фото ДСНС

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У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

В мережу також викладають відео з домівок, які були пошкоджені внаслідок терористичного удару загарбників по житловій забудові столиці.

Рашисти розпочали атаку на столицю опівночи - дрони-камікадзе заходили на Київ кількома хвилями, в небі фіксувалися десятки дронів-камікадзе, у тому числі й реактивні. Основним напрямком атаки був Соломʼянський район. Близько першої ночі наслідки атаки фіксувалися на десяти локаціях.

А вже після 04:30 Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до столичного регіону швидкістних цілей. Повторна повітряна тривога через балістичну загрозу пролунала за годину - швидкісна ціль наближалася з Чернігівщини курсом на північ Київщини, але невдовзі пролунав відбій. Моніторингові канали писали, що цілі перестали фіксуватися. Можливо, це була робота РЕБ.

На черговий злочин росіян відреагував президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, під завалами житлового будинку в Святошинському районі можуть перебувати люди.

Наразі на місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи.

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, на своїй сторінці у мережі Х назвала російську атаку «відповіддю на дедлайн президента Трампа»: «Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні бути безпорадними».

Фото - скріншот

Тим часом в КМВА повідомляють про часткове перекриття руху в столиці та зміну маршрутів громадського транспорту.

Курсують зі змінами маршруту:

автобус № 69 у напрямку ст. м. «Палац спорту» — вул. Василя Кучера — вул. Володимира Покотила — просп. Леся Курбаса, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 27 у напрямку ст. «Київ-Волинський» — до Індустріального шляхопроводу;

автобус № 9 у напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку просп. Відрадний — вул. Академіка Шалімова — просп. Любомира Гузара, далі за власними маршрутами;

автобус № 2 — просп. Відрадний без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Перекрито вулиці:

вул. Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);

пров. Юрія Матущака (від перехрестя з вул. Волноваською);

вул. Івана Дзюби (від перехрестя з вул. Василя Доманицького до перехрестя з вул. Василя Кучера);

вул. Пост-Волинською (від перехрестя з просп. Відрадним до перехрестя з вул. Новопольовою);

вул. Академіка Шалімова (від перехрестя з вул. Залісною);

вул. Волноваською (від перехрестя з бульв. Вацлава Гавела).

Варто зауважити, що росіяни атакували столицю України невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп озвучив черговий ультиматум росії щодо припинення війни в Україні. Починаючи з 28 липня, він «дав рф 10 днів», після чого пообіцяв, що США «запровадять каральні тарифи на союзників росії», якщо вони й надалі купуватимуть дешеву нафту та газ у країни-агресорки. Втім, Трамп не був впевнений, що це матиме вплив на путіна, який хоче продовження війни.

Фото ДСНС

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