Дрони-перехоплювачі не панацея від БПЛА: експерт розповів, у чому мінус такої стратегії

За словами президента України Володимира Зеленського, розпочалося промислове виробництво вітчизняних дронів-перехоплювачів для виконання завдань протиповітряної оборони. Однак насправді їх ефективність може виявитися набагато нижчою за очікувану, оскільки, крім самих дронів, для потреб ППО потрібні й інші засоби. Про це повідомляє офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації «Matrix-UAV» Юрій Касьянов.

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За його словами, для впевненого ураження дронів мало самих перехоплювачів, необхідні й інші засоби. Експерт зазначає, що дронам-перехоплювачам потрібні оператори, потрібні РЛС для наведення (для кожного оператора), нічні перехоплення «Шахедів» дронами не такі результативні, як денні перехоплення безпілотників-розвідників, швидкість «Шахедів» вища за швидкість багатьох інших розвідувальних БПЛА. І коли противник почне масово встановлювати на «Шахеди» автоматичні станції РЕБ, а самі «Шахеди» оснащувати реактивними двигунами (а вони вже є), ефективність недорогих дронов-перехоплювачів буде зведена до нуля.

«Тисяча дронів-перехоплювачів на добу (заявлений Володимиром Зеленським обсяг виробництва. — Авт.) — це як мінімум 300 добре підготовлених операторів. Де їх взяти?.. З огляду на необхідність давати відпочинок операторам, їх має бути вдвічі більше — 600 операторів. Де їх взяти?.. Закупити у Китаї як комплектуючі для перехоплювачів не вийде. Для 300 операторів потрібно 300 РЛС виявлення „Шахедів“ та наведення на них дронів. Де взяти 300 додаткових РЛС, коли на всі наші силові структури їх зараз стільки немає?.. Я вже не кажу про автомобілі для екіпажів дронів-перехоплювачів, про самі ці екіпажі, адже кожному оператору потрібні люди для підготовки дронів і бойових частин, для роботи з РЛС, водії, техніки…» — говорить Юрій Касьянов про те, що необхідно для дійсно ефективної роботи дронів як засобів ППО.

За словами експерта, без цього ймовірність знищення «Шахеда» в нічний час доби приблизно 10%, тобто на гарантоване знищення знадобляться 10 перехоплювачів, що при ціні 1 зенітного дрона в 4000 доларів дасть ціну збиття «іранця» в 40 тисяч доларів. А це дорожче за ціну самого іранського БПЛА.

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Як результат, експерт прогнозує, що за вже укладених контрактів на 3 млрд грн на купівлю дронів-перехоплювачів все може закінчитися лише прибутком виробників у 750 млн грн, але захистити небо від «Шахедів» не вдасться.

Також фахівець із систем зв'язку, РЕБ та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що «Шахеди» почали маневрувати в польоті, ухиляючись від українських дронів-перехоплювачів.

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