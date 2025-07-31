Тельцям — «Диявол» та перевірка на силу волі, Дівам — «Закохані» та важливий вибір: Таро-прогноз на 1 серпня

У серпні представники кожного знака зодіаку зможуть залучати успіх та удачу за допомогою свого кольору та щасливих цифр. А як полегшити собі життя завтра, порадили карти Таро у спеціальному прогнозі, опублікованому slovofraza.com.

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Розклад на Таро вказує, що цього дня важливо не просто реагувати на події, а й уважно спостерігати за долею.

Козеріг — Суд

Сьогодні важливий час для самооцінки та завершення старих циклів. Ваші дії матимуть довгострокові наслідки, тому дійте свідомо. Це гарний момент для прощення, звільнення від образ та повернення до своїх цілей. Прислухайтеся до інтуїції.

Водолій — Путівник

День підходить для усамітнення та роздумів. Віддаліться від суєти і зосередьтеся на самопізнанні. Це гарний час для планування майбутнього та духовних практик. Не бійтеся самотності — вона принесе відповіді.

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Риби — Колісниця

Сьогодні на вас чекає успіх, якщо візьмете ситуацію під контроль. Не дозволяйте емоціям збивати зі шляху. Гарний час для активних дій, поїздок та ділових рішень. Ваша рішучість відкриє нові можливості.

Овен — Колесо Фортуни

Чекайте на важливий поворот подій. Можливі вдалі чи несподівані зміни. Будьте відкриті для змін і не пропустіть момент. Старі підходи можуть більше не працювати, тому рухайтеся вперед.

Телець — Диявол

Сьогодні будьте уважні до спокус та маніпуляцій. Це день для перевірки вашої сили волі. Уникайте токсичних людей та ситуацій, у яких відчуваєте тиск. Пам'ятайте: ваші кордони — це ваша свобода.

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Близнюки — Помірність

День підходить для відновлення гармонії та душевної рівноваги. Не поспішайте та не перевантажуйте себе. Це час для роздумів, легкого спілкування та відновлення втрачених зв'язків.

Рак — Місяць

День повний невизначеності, не поспішайте з висновками. Прислухайтеся до інтуїції та снів, вони можуть розкрити важливі моменти. Ваші внутрішні сумніви можуть спливти — це шанс із ними розібратися.

Лев — Імператор

Сьогодні потрібні рішучість та відповідальність. Тримайтеся довгострокових цілей та не піддавайтеся емоціям. Також зверніть увагу на стосунки з чоловіками — батьками, начальниками, партнерами — вони можуть відіграти ключову роль.

Діва

День для ухвалення важливого рішення. Вам належить вибрати між розумом і почуттями, тому будьте чесні із собою. Можливо, будуть яскраві емоційні події чи несподівані зізнання.

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Терези — Сила

Сьогодні ви здатні впоратися з будь-якими труднощами м'яко та впевнено. Це хороший день для роботи над собою: спорт, медитація та відновлення внутрішньої сили допоможуть вам бути ще сильнішими.

Скорпіон — Повішений

Не поспішайте діяти, сьогодні важливим є внутрішній аналіз. Можливо, ви застрягли в якійсь темі та повинні переглянути свої підходи. Пауза дасть вам шанс побачити нові перспективи.

Стрілець — Сонце

День наповнений радістю та натхненням. Все, чого ви торкнетесь, дасть плоди. Гарний час для відпочинку, спілкування з близькими та творчих досягнень. Чекайте на приємні сюрпризи та зізнання.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 28 липня по 3 серпня.

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