Уникайте цих помилок, і цибуля пролежить до весни: як правильно зберігати урожай

Серпень — це час підбиття підсумків на дачі, коли досвідчені городники радять оцінити, як пройшов сезон. І особливо важливо знати, як правильно зберігати цибулю, овочі та коренеплоди, щоб вони не почали гнити після збору. Про основні помилки та корисні поради розповідає видання «Майстерня ідей».

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Помилка № 1: занадто раннє прибирання урожаю

Якщо цибулю викопати до того, як вона повністю дозріє, вона погано зберігатиметься. Ось як визначити, що цибуля готова до збору:

• Пір’я повністю полегло на землю.

• Бадилля почало жовтіти та підсихати біля основи.

Якщо поспішити з викопуванням, цибулина може не дозріти до кінця, і процес гниття почнеться вже всередині.

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Помилка № 2: обрізання пера одразу після збору

Не варто відразу обрізати бадилля після викопування цибулі. Потрібно дати час, щоб перо висохло природним шляхом. Обрізка зеленого пера може порушити процес живлення цибулини, що підвищує ризик її гниття.

Помилка № 3: неправильне сушіння

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Однією з найбільш поширених причин псування цибулі є недостатнє просушування. Цибуля повинна висохнути повністю!

Як сушити правильно:

• Розкладіть цибулю в один шар на решітці під навісом або в добре провітрюваному приміщенні.

• Уникайте сиру підвалу чи місць без циркуляції повітря.

• Процес сушіння може тривати від 10 до 14 днів, залежно від погоди.

Коли цибуля висохне, її верхнє лушпиння стане хрустким, а шийка — щільною та тонкою.

Як зберігати цибулю правильно:

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• Зберігайте цибулю в сітках, плетених кошиках або ящиках з вентиляцією.

• Температура зберігання повинна бути від +2 до +6°C, в сухому, темному місці.

• Уникайте поліетиленових пакетів — це сприяє гниттю.

• Періодично перевіряйте цибулю в сховищі, щоб вчасно виявити зіпсовані головки, які можуть заразити здорові.

З дотриманням цих простих рекомендацій ваш урожай може зберігатися до весни без втрат.

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Також нагадаємо, що після цибулі на ділянці варто посіяти сидерати, щоб збагатити ґрунт для врожаю наступного року.

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