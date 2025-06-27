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Бюджет для фронту: Україні не вистачає 412 млрд грн — Кабмін шукає джерела фінансування

18:22 27 червня 2025
Гроші для ЗСУ. Фото з сайту https://nenka.info/

На фоні заяв США про зниження коштів на військову допомогу Україні на 2026-й рік з'ясувалося, що у 2025-му році на оборону не вистачає 412 мільярдів гривень. Однак у Кабміні вже приготували законопроєкт, який має збільшити держбюджет у поточному році на цю суму, і вже придумали, де взяти гроші.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, доклавши текст документа та його додаток. Як стверджує політик, у головному фінансовому кошторисі країни планується знизити видатки на 51 млрд грн та перерозподілити частину коштів з інших статей так, що в підсумку буде потрібне зростання видатків на 397,5 млрд грн.

Збільшити ці кошти планується двома шляхами:

  • запозиченнями на 250 млрд грн;
  • зростанням доходів від податків на 147,5 млрд грн.

Зокрема, зростання податкових надходжень припаде на такі джерела як:

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  • 56 млрд грн — збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб;
  • 23,8 млрд грн — зростання з податку на доходи підприємств;
  • 8,8 млрд грн — надходження від акцизу з сигарет;
  • 15 млрд грн — надходження від державних підприємств;
  • 20,3 млрд грн — кошти від НБУ, перераховані до держбюджету;
  • 23 млрд грн — кошти від штрафів та санкцій.

При цьому, як зазначає Ярослав Железняк, насправді потреби держави вищі, наприклад, на ліки для онкохворих потрібно 8 млрд грн, але закладено лише 3,1 млрд, або 20 млрд у Резервний фонд, з якого зокрема фінансуються держпрограми на кшталт «Національного кешбеку» або «Є-підтримки» у 1000 гривень.

Раніше інший нардеп — Данило Гетманцев, стверджував, що завдяки вступу до ЄС в Україні можуть знизитися податки.

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