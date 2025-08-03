- 11:32 Допомога є — можна не працювати: у ФРН закликають скасувати всі виплати для біженців з України
- 11:29 У Сергія Притули народилася четверта дитина: як назвали малюка
- 10:59 Дощі накриють Україну, але їх зупинить молодий антициклон: що потрібно знати про погоду на тижні 4−10 серпня
- 10:11 Розстріляв із травмату і став добивати: у Харкові напали на ветерана з інвалідністю (відео 18+)
- 09:54 Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Пафос» у відборі Ліги чемпіонів: кому віддають перевагу букмекери
- 09:24 Дрони атакували важливу залізничну станцію у Волгоградській області росії
- 08:43 Удари по Дніпропетровщині та прильоти в Одесі: минула ніч в Україні знову була неспокійною
- 08:18 Ракам знадобиться усамітнення, а Водоліям потрібно не боятися вийти із зони комфорту: гороскоп на 4 серпня
- 03.08 22:28 Чи варто купувати літню сукню наприкінці літа: треба врахувати деякі нюанси
- 03.08 22:19 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 03.08 22:02 Літній чай, як у дорогому ресторані: рецепт відомої кулінарки
- 03.08 21:33 Неочікувано: Кеті Перрі та Джастін Трюдо «насолоджуються» знайомством один з одним
Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі (фото, відео)
Напередодні увечорі російські загарбники розпочали чергову атаку з повітря, запустивши дрони-камікадзе, а в акваторії Чорного моря був зафіксований літак стратегічної авіації Ту-22м3, який прямував до пускових рубежів в районі тимчасово окупованого Севастополя.
Моніторингові канали повідомляли про запуск ракет Х-22, а невдовзі вибухи пролунали на Миколаївщині.
За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, ворог поцілив по обласному центру, зруйнувавши три приватні будинки, ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.
«Постраждали семеро людей — чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок, у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно», — додав він.
У ніч проти 3 серпня в ДСНС повідомили, що рятувальникам вдалося приборкати полум'я на теиторії 1500 квадратних метрів. Наразі триває розбір завалів.
Після опівночі ворожі БпЛА були помічені у небі над Харківщиною. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляв про вибухи в Шевченківському районі обласного центру, на який росіяни спрямували дрони-камікадзе типу «Герань-2».
«Внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики», — зазначав Синєгубов.
А мер Харкова Ігор Терехов уточнював, що удар ворожих БпЛА прийшовся по складскій будівлі, розташованої біля житлової забудови. Росіяни застосували два ударні дрони, один з яких впав у лісопосадці без детонації. Про постраждалих не повідомлялося.
Тим часом у Чугуєві на Харківщині постраждалі є — троє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Міський голова Галина Мінаєва повідомила про пошкодження мікрорайону з приватною забудовою — в домівках вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи.
Зафіксовані влучання і у Балаклії, яку протягом ночі росіяни атакували двічі. Керівник Балаклійської МВА Віталій Карабанов о другій години ночі повідомляв про влучання БпЛА у приватне домоволодіння — там постраждала людина.
А о третій годині ночі було зафіксовано вже більше ударів дронами-камікадзе — вогонь охопив понад 10 житлових будинків, постраждали люди.
Лунала повітряна тривого і у столиці — близько першої години ночі у Повітряних силах ЗСУ попередили про швидкісні ціли у напрямку Києва. Наразі в КМВА немає жодної інформації про наслідки атаки.
Ранком в ПС ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян. Так, противник застосував 83 засоби повітряного нападу: 76 ударних БпЛА різного типу, одну балістичну ракету «Іскандер-М», п'ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 та одну крилату ракету Х-22.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль: 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни, один «Іскандер-М».
Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) — у 2 локаціях.
Нагадаємо, що під час попередньої ракетно-дронової атаки на Київ в столиці загинула 31 людина. Більшість жертв — мешканці багатоповерхівки у Святошинському районі, в яку поцілив російський «Іскандер».
Фото ДСНС176
Читайте нас у Facebook
Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня