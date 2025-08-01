- 08:41 Дрони ворога вдарили по Дніпропетровщині та Харкову, є поранені
- 08:17 Ракам варто відпочити від соцмереж та зовнішнього шуму, а Тельцям припинити все контролювати: гороскоп на суботу, 2 серпня
- 01.08 22:28 Тест для гурманів від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 01.08 22:00 Незвичайний крем-суп — лише три інгредієнти: вариться так швидко, що ви здивуєтеся
- 01.08 21:31 «Рада, що на мені була спідня білизна»: Дженніфер Лопес пережила конфуз під час концерту
- 01.08 21:03 Ця приправа творить чудеса: просто додайте її у вазон з рослиною
- 01.08 20:06 Салат із кальмарами, яйцем і маринованою цибулею: просто, ситно та оригінально
- 01.08 19:57 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 01.08 19:54 Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
- 01.08 19:37 «Терор не знає кордонів»: український посол звернувся до німецьких партнерів після удару по Києву
- 01.08 19:22 Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах: пошкоджено поїзд
- 01.08 19:15 Це сумно та огидно: Трамп про масований удар рф по Києву
Кількість загиблих у Києві зросла до 31 особи: перше серпня оголошено Днем жалоби
В Києві триває рятувальна операція після російської атаки 31 липня. Ще одне тіло деблокували рятувальники з-під завалів у Святошинському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуації України.
«28 людей загинуло, серед яких 3 дітей — 2, 6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.
Пізніше керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до 31.
За даними ДСНС, 159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей.
«Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих! Бажаємо якнайшвидшого одужання усім пораненим», — повідомили в ДСНС.
Як писали «ФАКТИ», в ніч на 31 липня країна-терорист завдала удару по Києву. На жахливу ніч відреагували українські зірки на своїх сторінках у соціальній мережі. У тому числі, викладали відео і дописи англійською мовою. Ведучий Григорій Решетнік звернувся до європейців, які все не наважуються на більш жорсткі кроки. А співачка Злата Огнєвіч написала, що пережила «пекельну нічку». Артистка зізналася, що заспокоювалась, тримаючи на руках сусідську собаку, з якою провела ніч в укритті.311
Читайте нас у Facebook
Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни