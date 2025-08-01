Кількість загиблих у Києві зросла до 31 особи: перше серпня оголошено Днем жалоби

В Києві триває рятувальна операція після російської атаки 31 липня. Ще одне тіло деблокували рятувальники з-під завалів у Святошинському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуації України.

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«28 людей загинуло, серед яких 3 дітей — 2, 6 та 17 років. 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.

Пізніше керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до 31.

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За даними ДСНС, 159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей.

«Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих! Бажаємо якнайшвидшого одужання усім пораненим», — повідомили в ДСНС.

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Як писали «ФАКТИ», в ніч на 31 липня країна-терорист завдала удару по Києву. На жахливу ніч відреагували українські зірки на своїх сторінках у соціальній мережі. У тому числі, викладали відео і дописи англійською мовою. Ведучий Григорій Решетнік звернувся до європейців, які все не наважуються на більш жорсткі кроки. А співачка Злата Огнєвіч написала, що пережила «пекельну нічку». Артистка зізналася, що заспокоювалась, тримаючи на руках сусідську собаку, з якою провела ніч в укритті.

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