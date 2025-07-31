Дніпропетровська, Полтавська та Київська області постраждали внаслідок нічного нальоту дронів ворога (фото)

У ніч проти 31 липня, коли росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами, ударні БпЛА ворога фіксувалися й в інших українських регіонах.

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Так, у небі над Дніпропетровщиною ППО знищила 15 ворожих безпілотників. Але, як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, були і влучання.

Так, у Юр'ївській громаді Павлоградського району понівечені сільськогосподарське й транспортне підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували.

Ударні БпЛА та артилерію ворог застосував для ударів по Нікопольщині — атак зазнали райцентр та Марганецька громад.

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«Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди — одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач. А по Межівській громаді Синельниківського району противник вдарив FPV-дроном. Побитий транспорт комунального підприємства», — додав Сергій Лисак.

А на Полтавщині унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Кременчуцькому районі сталася пожежа господарчої будівлі. «Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих», — повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

Працювала ППО й на Київщині. В ОВА повідомили, що в Бучанському районі пошкоджено будівлі трьох магазинів та складські приміщення. Постраждалих серед населення немає, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

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За словами президента України Володимира Зеленського, також постраждали Сумщина та Миколаївщина. Загалом протягом цієї атаки ворог застосував ніж 300 дронів і 8 ракет.

«Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога», — зазначив він та додав, що світ в черговий раз «побачив російську відповідь» на бажання миру України, США та Європи: «Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано».

В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог застосував 8 крилатих ракет «Іскандер-К» та 309 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

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ППО збила або подавила РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника: 288 ударних БпЛА та три ракети.

«Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м. Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці», — йдеться у повідомленні.

В столиці, яка була основною ціллю атаки ворога, є руйнування та значні пошкодження житлової забудови. Одна з квартир, що зазнала руйнувань, належить телеведучій Катерині Соляр. Журналістка показала, як зараз виглядає її помешкання.

Фото зі сторінки В. Зеленського

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