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Ударні дрони атакували російські Воронєж та Сочі, палала нафтобаза (відео)

10:39 3 серпня 2025
Дрони ЗСУ атакували нафтобазу в Сочі. Фото&nbsp;— скріншот

Українські ударні безпілотники, які напередодні атакували НПЗ у Рязані та під Самарою, у ніч проти 3 серпня фіксувалися у небі над кількома російськими регіонами, після чого лунали вибухи та розпочалися пожежі.

Так, відразу після опівночі у пабліках російського Воронєжа почала з'являтися інформація про атаку ударних БпЛА.

В місті у кількох локація розпочалися пожежі.

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Приблизно о 02:26 прийшли повідомлення, що в Кстово (Нижньогородська область рф) в районі НПЗ виникла пожежа. Перед цим в місті оголошували повітряну тривогу.

Exilenova+

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Ще одним районом, де гриміли вибухи, стало місто Сочі Краснодарського краю. Ймовірно, «добрі дрони» влучили в район нафтобази.

Осінтери з каналу Exilenova+ визначили місце, де виникла пожежа.

Фото Exilenova+

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«В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали. На місці працюють 127 осіб та 35 одиниць техніки», - цитує ASTRA місцевого губернатора.

 

У місцевому аеропорту оголошували план «Ковьор» — нафтобаза розташована близько до летовища.

Нагадаємо, що ціллю для українських дронів також є залізнична інфраструктура противника. Нещодавно було завдано удару по електропідстанції у Волгоградській області.

Фото — скріншот

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