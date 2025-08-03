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Ударні дрони атакували російські Воронєж та Сочі, палала нафтобаза (відео)
Українські ударні безпілотники, які напередодні атакували НПЗ у Рязані та під Самарою, у ніч проти 3 серпня фіксувалися у небі над кількома російськими регіонами, після чого лунали вибухи та розпочалися пожежі.
Так, відразу після опівночі у пабліках російського Воронєжа почала з'являтися інформація про атаку ударних БпЛА.
В місті у кількох локація розпочалися пожежі.
Приблизно о 02:26 прийшли повідомлення, що в Кстово (Нижньогородська область рф) в районі НПЗ виникла пожежа. Перед цим в місті оголошували повітряну тривогу.
Ще одним районом, де гриміли вибухи, стало місто Сочі Краснодарського краю. Ймовірно, «добрі дрони» влучили в район нафтобази.
Осінтери з каналу Exilenova+ визначили місце, де виникла пожежа.
«В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали. На місці працюють 127 осіб та 35 одиниць техніки», - цитує ASTRA місцевого губернатора.
У місцевому аеропорту оголошували план «Ковьор» — нафтобаза розташована близько до летовища.
Нагадаємо, що ціллю для українських дронів також є залізнична інфраструктура противника. Нещодавно було завдано удару по електропідстанції у Волгоградській області.
Фото — скріншот120
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