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Розстріляв із травмату і став добивати: у Харкові напали на ветерана з інвалідністю (відео 18+)

10:11 4 серпня 2025
У Харкові стріляли у ветерана ЗСУ&nbsp;— Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харкові, який нещодавно обстріляли росіяни, невідомий стріляв у 22-річного хлопця. У пораненого — забійна рана передньої черевної стінки, розповів телефоном директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, інформує Суспільне Харків.

У соцмережах ввечері 3 серпня з'явилося відео, на якому чоловік прицілюється і стріляє в іншого, який має протез на правій нозі. Поранений хапається за живіт і падає, після чого стрілець підходить до нього і починає бити. На стрілка нападають і намагаються відтягнути від пораненого троє чоловіків.

Відомо, що постраждалий є ветераном ЗСУ. В нього стріляли з травматичного пістолета ПМР 9 мм, повідомили в облпрокуратурі. За даними правоохоронців, між ним і стрільцем виник конфлікт, це сталося біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї бригади.

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«Потерпілий — 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали стрілка і готуються йому оголосити підозру. Йому 43 роки.

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Раніше «ФАКТИ» писали про ветерана, який пережив чотири ампутації, керує автівкою та бігає марафони.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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