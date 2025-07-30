Атака на Україну: у Харкові пошкоджено супермаркет та автомийку, є постраждалі

Російські окупанти атакували Харків дронами. Удар був по Шевченківському району міста. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали троє людей: дві жінки — 24 та 62 років та 33-річний чоловік.

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За даними обласного главку ДСНС, у Шевченківському районі загорілися 3 автівки, автомийка та прибудова до будівлі (загальна площа — 210 м. кв).

Пошкоджено житлові будинки, об’єкти торгівлі та транспорт. Постраждали троє людей, двох із них врятували рятувальники, уточнили у ДСНС.

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У Слобідському районі міста на площі 500 м кв горіла суха трава.

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Неспокійно було на Херсонщині. Там російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, вантажівку та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини дістали поранення, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Вночі ворог спрямував безпілотники й на Дніпропетровщину. Були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж.

По Межівській громаді росіяни вдарили FPV-дронами. Поранена жінка.

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У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто, зазначив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора вдень росіяни обстріляли села на Харківщині, коли місцеві жителі зібралися для отримання гуманітарки. Тоді загинули 5 людей, ще четверо постраждали.

За словами Сергія Лисака, сьогодні у Кам'янському на Дніпропетровщині день скорботи за загиблими через ракетну атаку напередодні.

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