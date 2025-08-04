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Зеленський несподівано приїхав на передову (фото)
Президент Зеленський у понеділок, 4 серпня, приїхав на Харківщину — побував на передовій, а саме під Вовчанськом, де захищає Україну 57-а бригада ім. кошового отамана Костя Гордієнка.
«Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, — воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка», — написав президент у соцмережі.
Він поспілкувався з військовими з питань забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад.
Зазначив, що наші воїни фіксують з боку рф найманців Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.
Також він відзначив державними нагородами захисників.
«Для мене честь — бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного», — сказав Зеленський.
Також президент зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, які тримають ділянку фронту у Липцях.
«Обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, під час розгляду в Верховній Раді питання про призначення нового уряду президент України заявив, що демобілізації військовослужбовців найближчим часом не буде. Демобілізація відбудеться лише після перемоги над російським окупантом.107
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