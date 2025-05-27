Напередодні літа з'являється дедалі більше розмов про плани окупантів щодо наступу, для чого вони матимуть кілька напрямків. Одним з них може виявитися Сумська область, але масштабний наступ з окупацією обласного центру все ж таки вкрай малоймовірний. Таку думку висловив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. На його думку, розмови про літній наступ на Сумському напрямі перебільшено.

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Так, за словами експерта, російські окупанти розгорнули активну диверсійну діяльність з переходом у штурмову в Сумській області ще в першій половині березня — з метою виходу на Басівку (село на відстані 6 км від кордону з росією і близько 50 км від Сум). І фактично від Журавки до Басівки було сформовано активну сіру зону вже у першій половині квітня, про що йшлося неодноразово.

Як зазначає Олександр Коваленко, у прикордонній сірій зоні між Сумською та Курською областями ведуться активні зіткнення як мінімум з березня та за 2,5 місяці такої діяльності окупантам вдалося взяти під контроль трохи більше як 60 квадратних кілометрів. Ще близько 29 квадратних кілометрів перебувають у сірій зоні, тобто фактично ніким не контролюються.

При цьому до кінця серпня 2024 року, за місяць Курської операції, ЗСУ контролювали в Курській області понад 800 квадратних кілометрів території, з наявністю ще й понад 400 км сірої зони. При наступі росіян у Харківській області у травні 2024 року за місяць активних бойових дій окупанти взяли під свій контроль трохи більше як 180 км² на Вовчанському напрямку та поблизу Липців, і на цьому їхнє просування зупинилося.

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«Власне, апостеріорі ми можемо говорити про загрозу прикордонних зіткнень, аналогічно на півночі Харківщини, що перетворилося для РОВ на сковуючий фактор, але викручувати рівень загрози з істерією — „влітку Суми окупують!“ не варто з урахуванням усіх об'єктивних факторів. Загрози терору були, є й будуть, але на окупацію Сум у РОВ нині просто немає ні сил, ні коштів», — робить висновок Олександр Коваленко.

Водночас, як повідомляли «ФАКТИ», російські окупанти використовують нову наступальну тактику. Її складові — масові атаки піхотою, удари дронами по логістиці ЗСУ та керовані авіабомби.

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