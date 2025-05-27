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Влітку Суми окупують? — експерт звернув увагу на важливу деталь
Напередодні літа з'являється дедалі більше розмов про плани окупантів щодо наступу, для чого вони матимуть кілька напрямків. Одним з них може виявитися Сумська область, але масштабний наступ з окупацією обласного центру все ж таки вкрай малоймовірний. Таку думку висловив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. На його думку, розмови про літній наступ на Сумському напрямі перебільшено.
Так, за словами експерта, російські окупанти розгорнули активну диверсійну діяльність з переходом у штурмову в Сумській області ще в першій половині березня — з метою виходу на Басівку (село на відстані 6 км від кордону з росією і близько 50 км від Сум). І фактично від Журавки до Басівки було сформовано активну сіру зону вже у першій половині квітня, про що йшлося неодноразово.
Як зазначає Олександр Коваленко, у прикордонній сірій зоні між Сумською та Курською областями ведуться активні зіткнення як мінімум з березня та за 2,5 місяці такої діяльності окупантам вдалося взяти під контроль трохи більше як 60 квадратних кілометрів. Ще близько 29 квадратних кілометрів перебувають у сірій зоні, тобто фактично ніким не контролюються.
При цьому до кінця серпня 2024 року, за місяць Курської операції, ЗСУ контролювали в Курській області понад 800 квадратних кілометрів території, з наявністю ще й понад 400 км сірої зони. При наступі росіян у Харківській області у травні 2024 року за місяць активних бойових дій окупанти взяли під свій контроль трохи більше як 180 км² на Вовчанському напрямку та поблизу Липців, і на цьому їхнє просування зупинилося.
«Власне, апостеріорі ми можемо говорити про загрозу прикордонних зіткнень, аналогічно на півночі Харківщини, що перетворилося для РОВ на сковуючий фактор, але викручувати рівень загрози з істерією — „влітку Суми окупують!“ не варто з урахуванням усіх об'єктивних факторів. Загрози терору були, є й будуть, але на окупацію Сум у РОВ нині просто немає ні сил, ні коштів», — робить висновок Олександр Коваленко.
Водночас, як повідомляли «ФАКТИ», російські окупанти використовують нову наступальну тактику. Її складові — масові атаки піхотою, удари дронами по логістиці ЗСУ та керовані авіабомби.1044
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