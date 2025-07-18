Демобілізації не буде? Що сказав Зеленський про терміни служби в ЗСУ

Під час розгляду в Верховній Раді питання про призначення нового уряду президент України зробив заяву щодо термінів служби в ЗСУ.

Володимир Зеленський заявив, що демобілізація військовослужбовців відбудеться лише після перемоги над російським агресором. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, про це президент сказав 17 липня під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Гончаренка щодо термінів військової служби.

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«Наші люди, героїчні військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів усередині нашої країни немає… Наші герої заслуговують якісних ротацій», — сказав Зеленський.

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Під час обговорення теми демобілізації між Зеленським і Гончаренком виникла словесна перепалка. Президент розкритикував депутата за спроби «шукати ворогів усередині країни» та закликав до особистої участі політиків у підтримці армії.

«Коли такі як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут», — додав глава держави.

Нардеп Гончаренко у відповідь заявив, що має іншу позицію: військові повинні мати чітко визначені терміни служби, після яких кожен має право самостійно вирішити — продовжувати службу чи ні.

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У січні 2025 року Міністерство оборони України напрацювало три варіанти законопроєкту про демобілізацію. Вони передбачають можливість тривалої ротації або лікування для військових — від трьох до п’яти місяців. Однак, як раніше заявляли представники Офісу президента та Верховної Ради, демобілізація стане можливою лише за умови наявності достатнього резерву для заміни чинних бійців на фронті.

Раніше повідомляли про те, що дружини військовослужбовців виходять на акції з вимогою визначити чіткі терміни служби в ЗСУ, а військовий Ігор Луценко заявив — армія має перестати бути «тюрмою для героїв».

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