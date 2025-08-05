Смерть геополітичної Америки, або Третя світова війна: Портніков про вибір, який постане перед Трампом 9 серпня

Що станеться 9 серпня — після того, як сплине термін ультиматуму, який Трамп поставив путіну, і президент США озвучить свою позицію щодо війни росії проти України? Журналіст і публіцист Віталій Портніков вважає, що ключовим буде не сам виступ, а наслідки, які настануть наступного дня.

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«Насправді найцікавішим буде не те, що Дональд Трамп скаже 8 серпня, найцікавішим буде те, що відбудеться наступного дня, — пише в Facebook Віталій Портніков. - Ми вже розуміємо, що ніякої чарівної палички в кишені Дональда Трампа немає, а його провина зовсім не у відсутності цієї палички, а у створенні ілюзії її наявності. Якщо виявиться, що Китай і Індія проігнорують санкції й продовжать торгівлю з Росією, а Росія продовжить війну — швидше за все так і буде — це означатиме, що Сполучені Штати не здатні навести порядок і встановити мир там, де війна не лякає світ «глобального Півдня».

І тоді у Трампа є два шляхи. Перший — змиритися із власною безпомічністю й намагатися захистити те, що ще не захоплено «другим світом» (який, звісно, буде наступати, бо переконається у західній немічності). Це смерть геополітичної Америки і глобального Заходу.

І другий — не вгамовуватися й тиснути на Росію, Китай та Індію чимдуж сильніше, посилювати військову допомогу Україні, витрачати сотні мільярдів доларів на цю допомогу і переорієнтацію американської економіки на протистояння порушникам світового порядку.

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Так, такий підхід включатиме ризик початку Третьої Світової війни ще за каденції Трампа, проте іншого виходу зберегти Америку великою не існує і ніколи не існувало.

Трампу доведеться зробити найскладніший вибір за всю недовгу історію американської державності".

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