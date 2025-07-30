«Я не знаю, чи вплине»: Трамп уточнив свій ультиматум путіну

Президент США Дональд Трамп уточнив свій ультиматум росії щодо припинення війни в Україні.

«У росії є десять днів від сьогодні, — сказав Трамп 28 липня журналістам на зворотньому рейсі з Шотландії до Вашингтона на літаку Air Force One. - Потім США запровадять каральні тарифи на союзників росії».

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Як повідомляє видання NTV, американський президент погрожував таким країнам, як Китай, Індія та Бразилія, збільшенням тарифів на «близько 100 відсотків», якщо вони продовжуватимуть купувати дешеву нафту та газ у росії. Одночасно Дональд Трамп висловив сумніви щодо ефективності так званих вторинних санкцій.

«Я не знаю, чи вплине це на росію, — сказав президент США. — Очевидно, путін хоче продовжити війну».

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У свою чергу заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його країну до війни з кремлем.

«Кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни. Не між росією й Україною, а з його власною країною», — пригрозив медведєв Трампу в соцмережі Х.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», президент США Дональд Трамп відвів росії 50 днів на укладання мирної угоди з Україною. Та зрозумівши, що прогресу немає, заговорив про 10−12 днів на укладення перемир’я. Коли президента США запитали, чи отримував він якісь повідомлення щодо намірів росії, Трамп відповів, що ні.

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