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«Я не знаю, чи вплине»: Трамп уточнив свій ультиматум путіну
Президент США Дональд Трамп уточнив свій ультиматум росії щодо припинення війни в Україні.
«У росії є десять днів від сьогодні, — сказав Трамп 28 липня журналістам на зворотньому рейсі з Шотландії до Вашингтона на літаку Air Force One. - Потім США запровадять каральні тарифи на союзників росії».
Як повідомляє видання NTV, американський президент погрожував таким країнам, як Китай, Індія та Бразилія, збільшенням тарифів на «близько 100 відсотків», якщо вони продовжуватимуть купувати дешеву нафту та газ у росії. Одночасно Дональд Трамп висловив сумніви щодо ефективності так званих вторинних санкцій.
«Я не знаю, чи вплине це на росію, — сказав президент США. — Очевидно, путін хоче продовжити війну».
У свою чергу заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його країну до війни з кремлем.
«Кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни. Не між росією й Україною, а з його власною країною», — пригрозив медведєв Трампу в соцмережі Х.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», президент США Дональд Трамп відвів росії 50 днів на укладання мирної угоди з Україною. Та зрозумівши, що прогресу немає, заговорив про 10−12 днів на укладення перемир’я. Коли президента США запитали, чи отримував він якісь повідомлення щодо намірів росії, Трамп відповів, що ні.218
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