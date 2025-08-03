Постпред США при НАТО пояснив, що очікує на росію 8 серпня

Президент Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного вирішення війни в Україні, оскільки 8 серпня будуть запроваджені суворі санкції проти росії та країн, які ведуть з нею бізнес. Це станеться, якщо путін не погодиться на припинення вогню. Про це заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що Трамп заявив, що США запровадять тарифи, санкції та вторинні санкції проти росії «через 10 днів» (тобто 8 серпня), якщо москва не продемонструє прогрес в припиненні війни. Він також підтримує двопартійне законодавство в Конгресі, яке запровадить 500% тарифи на країни, що купують російську нафту, природний газ, уран або інші експортні товари.

«Президент Трамп розуміє важелі впливу краще за будь-кого, — сказав Вітакер. - І я думаю, що оголошення санкцій без угоди про припинення вогню, які він збирається запровадити 8 серпня, я б назвав руйнівними тарифами та санкціями проти росії. Суть у тому, що путіну потрібно продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що вони ведуть бізнес з росією, і росія не матиме жодних друзів. У них не буде жодних торгівельних партнерів. І їхня здатність фінансувати цю війну закінчиться».

Отже, додав Вітакер, потрібно припинення вогню, і цього можна досягти лише дипломатичним шляхом та шляхом переговорів.

РЕКЛАМА

«Обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів, — сказав він. — Обидві сторони повинні будуть досягти угоди, яка, найімовірніше, не зовсім відповідає їхньому ідеальному сценарію, але водночас вбивства мають припинитися».

Меттью Вітакер додав, що його не турбує, що суворі санкції проти росії та країн, які ведуть з нею бізнес, таких як Китай, зблизить двох супротивників США.

«У Сполучених Штатів Америки всі карти в руках, — сказав він. — І найголовніше, у Дональда Трампа всі карти в руках. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вдирається в інші країни, не вбиває та не сіє хаос, то вони можуть це зробити. Але цьому потрібно покласти край, і Китай повинен припинити допомагати росії продовжувати цю війну, а вона повинна припинити вести цю війну. Їм потрібно сісти за стіл переговорів, і це має закінчитися. Це триває вже три роки, і на полі бою нічого не змінилося. І щодня гинуть сотні солдатів. Президент Трамп знову збирається, як він і оголосив, запровадить ці вторинні санкції 8 серпня, якщо у нас не буде припинення вогню, але це не те, чим він обмежиться».

РЕКЛАМА

Тим часом ЗМІ повідомляють, що нові санкції ЄС не вплинули на вартість російської нафти.

351

Читайте нас у Facebook