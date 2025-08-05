Зробила, як Джей Ло: українка змогла повернути чоловіка в сім’ю завдяки «спекотним» публікація у мережі (фото)

Коли Дженніфер Лопес зрозуміла, що розлучення з Беном Аффлеком не минути, вона стала носити речі, які підкреслювали її привабливість: «боді помсти», обтягуючі трико, інші види відвертого вбрання. Певно, Джен діяла відповідно до принципу: «нехай бачить, що втрачає».

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На жаль, утримати Бена Дженніфер не вдалося. В той же час одна з українок змогла досягти більш позитивного результату, коли застосувала подібний «метод», розповіли українські ЗМІ.

Справа в тому, що після повномасштабного вторгнення багато українок виїхали подалі від війни у безпечну Європу, залишивши чоловіків дома. Але так як деяким чоловікам не вдалося встояти перед спокусами, то після повернення немало сімей розпалося, включно з сім'єю Анни, дружини вінгера (крайнього нападника) клубу «Трабзонспор» та збірної України.

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Звичайно, ситуація неприємна і сумна, але жінка змогла вибрати більш раціональний спосіб поведінки — на відміну від деяких інших жінок після розлучення.

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Вона стала публікувати у соціальних мережах відверті фото, частіше бувати за кордоном, приймати участь у різних акціях і навіть просувати в інтернеті свій улюблений вид купальників.

А так як фігура жінки (як і у кожної українки) просто чудова, то успіх і чоловік незабаром повернулись до неї.

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Про це написали деякі спортивні ЗМІ, а також сама Анна, яка змінила в інстаграм статус на «одружена».

Якщо це дійсно так, то не можна не порадіти за Анну та її чоловіка, адже кожна збережена під час війни сім'я — велике надбання для суспільства.

В той же час, нагадаємо, що іноді занадто відверті знімки можуть приводити не до возз'єднання родин, а до нищівної критики з боку інших людей.

Джерело фото

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