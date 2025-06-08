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Не наважувалася у 20, але одягла у 55 років: Дженніфер Лопес стала активно використовувати «боді помсти»
На початку 2025 року Джей Ло та Бен Аффлек розлучилися. Після цього співачка стала активно слухати свою «внутрішню маленьку Дженніфер», а також дражнити екс-чоловіка, перетворюючи свої виступи на яскраву демонстрацію того, за чим йому варто пошкодувати.
Джей Ло переконана: скромність — це не прикраса. Тому не соромиться носити найвідвертіші вбрання, що не залишають простору уяві, пишуть зарубіжні ЗМІ.
Днями зірка виступила перед шанувальниками, як завжди перетворивши виконання своїх хітів на справжній фешн-перфоманс. Після розлучення з Беном Аффлеком вона стала сміливішою, голоснішою і не збирається більше страждати через зруйнований шлюб.
«Вау, це було епічно! Хлопці, а ви розумієте, скільки всього хорошого ще попереду від Джен та її команди? Чекаю не дочекаюся всього, що вони готують», «Джей Ло прийшла не грати, вона прийшла царювати», «Абсолютна королева», — пишуть шанувальники в Мережі.
У минулому Дженніфер Лопес зізнавалася, що головний секрет її підтягнутої фігури полягає у тренуваннях з боксу. За її словами, вона почала займатися боксом ще 1995 року, знявшись у фільмі «Грошовий потяг».
Зірка також обов'язково зустрічається зі своєю тренеркою Трейсі Андерсон чотири-п'ять разів на тиждень. Якось зірковий тренер ділилася, що співачка справжній ентузіаст — кожне її тренування займає від півгодини до півтори-двох годин.
Крім виснажливих тренувань, Лопес вважає, що вік надав їй особливої впевненості у собі. «Жінки стають впевненішими з віком. Чоловіки віком 20 років дуже впевнені в собі і самовпевнені, а жінки не можуть похвалитися тим самим. А потім все змінюється: чоловіки стають дуже невпевненими, а жінки почуваються комфортно у своєму стані, і це робить їх ще красивішими», — сказала вона у розмові з кореспондентом журналу W.
Ще один секрет вічної молодості Дженніфер, яка у 55 років може дозволити собі все — від міні до голих суконь та відвертих боді — повноцінний сон. Лопес каже, що без повноцінного нічного сну вона весь час почувається трохи божевільною, надмірно емоційною та втомленою.
«Порада номер один — завжди висипатися. Я не можу не наголосити на цьому. В ідеалі я хотіла б спати дев'ять чи десять годин, але в будь-якому випадку я завжди стежу за тим, щоб мій сон тривав не менше восьми», — пояснює співачка.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Лопес посіла центральне місце на церемонії вручення премії American Music Awards 2025.
Фото: Instagram/Jennifer Lopez1068
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