Б’янку Цензорі розкритикували за вихід у білизні з цукерок: «Її потрібно рятувати!»

Після скандальної появи на врученні премії «Греммі» дружини репера Каньє Веста практично без одягу парочка на деякий час зникла «з радарів» пильної громадськості.

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Певний час подейкували, що вони навіть розлучались під тиском любителів традиційних цінностей. Але кілька днів тому Каньє з дружиною помітили на прогулянці в Брукліні, пишуть зарубіжні ЗМІ.

При цьому виконавець вийшов на публіку у світлому худі і чорних широких штанах, коричневих черевиках та сонцезахисних окулярах.

А ось його дружина знову здивувала нарядом: вона була у наряді з цукерок та сріблястих туфлях на підборах.

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Читачі Daily Mail не оцінили образ моделі.

«Її потрібно врятувати», «Дуже жаль!», «Яка жалюгідна пара, що прагне уваги, і безумовно не приваблива на вигляд», «Дуже сумно бачити, що відбувається в цих відносинах», — написали у відгуках інтернет-користувачі.

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Як відомо, Каньє Вест та Б'янка Цензорі одружилися у 2022 році, але після урочистої церемонії вручення «Греммі-2025» почали з'являтися чутки про розлучення пари. Деякі ЗМІ написали, що знаменитості завершили стосунки ще у лютому 2025 року. Втім, схоже, Каньє дуже потрібна була Б'янка для «розкрутки» нового альбому, тому 16 березня він начебто вийшов на публіку з її «двійником» — дівчиною, дуже схожою на його дружину.

А вже в квітні справжня Б'янка Цензорі знялася з Каньє Вестом, з'явившись на фотосесію в блакитному боді та чорних шкіряних ботфортах. Певно, репер знайшов потрібні слова, щоб умовити її на нові зйомки. Хоча частина експертів не виключає, що Б'янка сама не проти участі в провокаційних зйомках, адже це приносить їй популярність.

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Адже після кожного випадку появи на публіці у «не зовсім пристойному» вигляді вона з Каньє стають «героями» частини новин, хоча і зазнають нищівної критики.



Фото: Backgrid

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