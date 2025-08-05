Згідно з передбаченнями карт Таро, 5 серпня пройде під знаками карт «Колесо Фортуни», «Туз Жезлів» та «Король Мечів», що зробить вівторок вдалим днем для планування, ділових переговорів та захисту своїх інтересів.



В той же час за Східним календарем це буде День Стильного та веселого коня, що додасть вівторку трохи гумору та пікантності, пише сайт «Метеопрог».

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«Це час стрімкого руху, непередбачуваних поворотів долі й пристрасних вчинків. Крім того, це день для сміливих — повільним не буде місця на його дорозі», — вважають астрологи східної традиції.

Характер Коня добре показує таке невелике відео.

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Крім того, азійські астрологи дали поради на сьогодні за Східним календарем.

Щур: Обережніше з грошима — зайва щедрість призведе до втрат. Уникай суперечок на роботі, бо тебе можуть неправильно зрозуміти. В особистому — спробуй прислухатися до партнера, навіть якщо емоції вирують. Зберігай тепло тіла та спокій думки — Вогонь Коня може спричинити нервове перенапруження.

Бик: Твоя впертість сьогодні може зіграти як за, так і проти тебе — у фінансах краще уникати ризиків. День не підходить для кардинальних змін на роботі. У стосунках — не нав'язуй своє бачення, дай простір. Стеж за хребтом та ногами — можливе перенавантаження.

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Тигр: Енергія Коня тебе підтримує — вдалий день для фінансових рішень. Прояви ініціативу в робочих справах, особливо в команді. Любов — палка й емоційна, але не спалюй усе вщент. Обережно з вогнем, технікою і гарячими напоями.

Кролик: Фінансова стабільність можлива лише за умов стриманості. На роботі — день для тиші, не висовуйся. У стосунках будь ніжним — партнер чекає розуміння. Добре провести час у воді — ванна, душ або прогулянка біля річки заспокоїть Вогонь дня.

Дракон: Можеш несподівано виграти або отримати подарунок. У роботі — несподівана пропозиція або випробування, яке треба прийняти. В особистому житті — хтось давно чекає твого кроку. Уникай перегрівів — Вогняний Кінь не терпить зайвої запальності навіть у тілі.

Змія: Фінанси краще залишити у спокої, нічого не купуй імпульсивно. Робочі справи просуваються, якщо ти мовчазно і точно робиш своє. Серцева тема — тонка, будь уважним до слів. Сьогодні добре медитувати чи розв’язувати головоломки — це охолодить внутрішній вогонь.

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Кінь: Це твій день — ти на піку! У фінансах — ризикуй, але з розумом. У кар’єрі та любові — прояви себе, весь світ тебе бачить. Єдине — слідкуй за диханням і нервами, не перегорій від надміру енергії.

Коза: Фінансові справи нестійкі, краще нічого не змінювати. У роботі — краще не брати на себе відповідальність за інших. У коханні — прийми чиюсь турботу, не відмовляй із гордості. Добре прогулятись босоніж — земля врівноважить вогняну енергію дня.

Мавпа: Спробуй утриматися від витрат — спокуси будуть сильні. На роботі очікується креативний прорив. У стосунках — день флірту, але не забувай про щирість. Ризик травм рук або плечей — будь уважним у русі.

Півень: Гроші не принесуть радості, якщо ти не поділишся з іншими. На роботі — не сперечайся, краще спокійно доведи свою справу до кінця. У любові — час зізнань або очищення. День сприятливий для трав’яного чаю — охолонь зсередини.

Собака: Гаманець просигналить: час бути економним. В офісі — дотримуйся правил, Вогняний Кінь не прощає халтури. В особистому — твоя відданість сьогодні важлива, хтось потребує опори. Уникай спеки, гарячих розмов і довгих суперечок.

Свиня: Фінансова ситуація стабільна, якщо не лінуватись. На роботі — варто прислухатись до інтуїції. У стосунках — м’якість та спокій принесуть найбільше тепла. Добре підійде легке фізичне навантаження: розминка, йога або неспішна хода.

Нагадаємо, що на тижні 4 — 10 серпня успіх прийде до п'яти знаків Зодіаку.

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