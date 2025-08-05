Заблокували картку за кордоном: як не залишитися без грошей

Українські банки можуть застосувати обмежувальні заходи або взагалі заблокувати рахунки клієнтів, якщо вважатимуть активність по ним підозрілою та нетиповую. Варто нагадати, що з 1 червня під особливою увагою Нацбанку перебувають перекази з картки на картку (P2P-перекази).

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В подібній ситуації можуть опинитися й ті україні, які знаходяться за кордоном. Про те, як їм варто поступити, аби не залишитися без грошей в чужій країні, пише видання finance.ua.

Насамперед клієнтам радять зв'язатися з банком та з'ясувати, що відбувається. Зазвичай з фінансовою установою можна зв'язуватися не лише за номером телефону, а й через месенджери Viber чи Telegram-чат.

Серед основних причин блокування рахунку — вимога правоохоронців або заборгованості перед банком чи іншими кредиторами. Наприклад, неоплачені штрафи чи невиплачені аліменти. Якщо до фінустанови звернулася виконавча служба, то банк може арештувати кошти на рахунках для стягнення заборгованості. В цьому випадку необхідно погасити заборгованість та документально це підтвердити.

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Підставою можуть бути й сумнівні фінансові операції — у банка може виникнути підозра, що власник рахунку, наприклад, займається відмиванням грошей. Тоді рахунок блокують до з'ясування обставин. Аби його розблокувати, фінансовій установі потрібно електронною поштою надати документи, які підтверджують законність фінансових операцій, пояснюють походження коштів та джерела доходів. Це може бути і податкова декларація, і довідка про доходи чи, наприклад, документи про продаж майна чи отримання спадщини.

Якщо людина за кордоном перебуває з волонтерською місією і має закупити обладнання для армії, то в такому випадку варто заздалегідь повідомити банк та надати документи для підтвердження. Адже фінустанова, яка побачить велику кількість надходжень, може заблокувати картку.

До речі, підозру може викликати й використання картки за кордоном — картку заблокують привентивно, щоб запобігти зняттю грошей сторонньою особою. Аби уникнути такої ситуації, можна заздалегідь попередити фінустанову про те, що ви збираєтеся за кордон и будете там користуватися карткою.

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Так що, відправляючись за кордон, варто перевірити, чи немає у вас боргів, а також взяти кілька карток різних банків на той випадок, якщо з однією виникнуть проблеми.

Про те, що потрібно робити, якщо вам заблокували рахунок через порушення банківських переказів, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — Pixabay

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