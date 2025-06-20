Можуть заблокувати картку навіть за переказ від родичів: що потрібно знати українцям

З 1 червня в України під особливою увагою Нацбанку перебувають перекази з картки на картку (P2P-перекази). Більшість банків застосовує обмежувальні заходи до клієнтів, на карткових рахунках яких виявлено нетипову активність.

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Банк може заблокувати рахунок, який вважає підозрілим. Заблокованим може бути навіть рахунок, якщо користувач отримає велику суму грошей від близького родича.

Щоб подібного не сталося, клієнту потрібно завчасно повідомити банк про те, що переказ від родича, пише OBOZ.UA

Також потрібно підтвердити родинні зв’язки, зокрема, свідоцтво про народження (для батьків, дітей, братів, сестер), свідоцтво про шлюб (для подружжя).

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Крім того, надати копію паспорта або ID-картки, ідентифікаційний код.

Якщо рахунок вже заблокували, потрібно звернутись до банку з пакетом документів, включно з квитанцією про переказ.

У середньому обмеження знімаються протягом 24 годин у робочі дні.

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Нагадаємо, з 1 червня в Україні на картку без офіційного підтвердження заробітку можна перераховувати до 100 тис. грн на місяць. Такий поріг встановлено для клієнтів банків з середнім та низьким рівнем ризику.

Для клієнтів з високим рівнем ризику ліміт залишився — 50 тис. грн.

Ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку. Також понад ліміт можна переказувати гроші найближчим родичам, але тільки за документального підтвердження зв'язку.

Слід врахувати, що ліміти поширюватимуться не тільки на р2р, а й на перекази через IBAN (міжнародний стандарт номера банківського рахунку).

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Після того як в Україні обмежили правила переказів грошей з картки на картку, під небезпекою блокування рахунків опинилися навіть люди, які продають в інтернеті вживані речі. Як не потрапити в поле зору податкової при продажу секонд-хенду через інтернет, читайте у нашому матеріалі.

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