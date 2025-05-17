Що робити, якщо вам заблокували рахунок через порушення банківських переказів: поради банкіра

Вже в червні в Україні посиляться ліміти за банківськими переказами через картки, що може призвести до зростання блокувань карток. Нині більшість банків вживають обмежувальні заходи в разі нетипової активності на картковому рахунку або перевищення ліміту на перекази. Насамперед банк може заблокувати рахунок, який вважає підозрілим.

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Провідна експертка із фінансового моніторингу банку «Глобус» Марина Павленко розповіла «ФАКТАМ», що робити, якщо ваш банк заблокував картку. У такому разі можливі два варіанти.

Так, якщо клієнт отримав повідомлення про блокування рахунку або не може здійснити жодну транзакцію (наприклад, оплатити покупки в магазині), слід негайно звернутися до банку через доступний канал зв'язку.

«Після звернення банк може попросити клієнта надати документи, що підтверджують доходи, або пояснення щодо активності картки. Важливо, щоб клієнт із розумінням поставився до такої вимоги», — наголосила експертка.

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У більшості випадків після надання пояснень та документів клієнту відновлюють доступ до рахунку. Якщо ж надана інформація виявляється недостатньою або не пояснює суть угод, клієнту, ймовірно, доведеться змінити банківську установу.

«У такому разі клієнт сам ініціює переказ готівки з рахунку», — наголосила фахівчиня.

Також банк має право з власної ініціативи припинити ділові відносини з клієнтом та закрити рахунок (відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення»).

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Якщо рахунок закрито з ініціативи банку, клієнту необхідно надати реквізити іншого рахунку в будь-якому банку для переказу залишку коштів. Слід зазначити, що банк може стягувати додаткову комісію — її розмір встановлюється кожним банком окремо. Інформацію про це зазвичай заздалегідь публікують на офіційних сайтах банків, щоб уникнути непорозумінь.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, яку картку в банку краще вибрати напередодні посилення обмежень на карткові перекази.

Фото: pixabay

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