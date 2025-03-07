Дали жару: Артем Пивоваров зіграв індійське весілля

Популярний співак Артем Пивоваров, який «запалив» у Лондоні, у межах проєкту «The Вуса» представив роботу «Підманула», записану з Kalush Orchestra. Нагадаємо, це вже друга робота у виконанні гурту, створеного Артемом з метою популяризації української культури. За основу композиції було взято текст відомої народної пісні «Ти ж мене підманула», яка вже стала українською класикою.

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Режисером відео на хіт «Підманула» став Мітя Шмурак. Він створив мініфільм про весілля, додавши до нього індійський колорит та українську містику. Головних дійових осіб зіграли актори Євген Янович, Марія Рудинська-Заниборщ та Сандро Матеуш.

Автори кліпу на основі народної пісні “Ти ж мене підманула” створили мініфільм про весілля з індійським колоритом

— «Підманула» — це чергова нагода популяризувати нашу культурну спадщину, що є важливою місією для мене, — презентував свою роботу Артем. - Вдячний хлопцям з Kalush Orchestra, що підтримали мою ідею і доповнили цю роботу своєю енергією, зробивши її меседж ще потужнішим. Настрій пісні максимально розкривається через формат проєкту «The Вуса». Ми створили справжній музичний відео екшн, де є місце гіперболізації та комізму.

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Шанувальники у мережі у захваті від нової яскравої роботи Пивоварова та ідеї з гуртом «The Вуса».

«Що його казати, коли тут і так все зрозуміло, — написали у коментарях. - The Вуса + легендарне повернення + стиль = розрив! Дали жару».

«Весілля, на якому тепер хочеться побувати», — подякували за роботу.

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«Який же підпааал, — вражені шанувальники. — Легендарне повернення».

«Я чекала, що це буде рвааань! — не утримувались в емоціях. — Але ж не настільки! Хочеться роздивлятись кожну секунду кліпу! Колосальна робота! Окремий лайк за індійське кіно!»

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярний співак переспівав хіт Скрябіна.

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