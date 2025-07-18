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- 18.07 18:49 Мов удар чемпіона: популярний співак разом з Олександром Усиком випустив нову композицію
Мов удар чемпіона: популярний співак разом з Олександром Усиком випустив нову композицію
Популярний співак Артем Пивоваров, який нещодавно отримав почесне звання, випустив спільну композицію з відомою діджейкою Корольовою та абсолютним чемпіоном з боксу у важкій вазі Олександром Усиком «Боротьба за життя».
Вона вийшла напередодні бою Олександра Усика та британця Данієла Дюбуа. За словами Пивоварова, композиція — важливий експеримент.
«У цій роботі Усик є уособленням українського народу, — презентував композицію Артем. — Він безстрашний, непереможний, ніколи не здається, рухається лише вперед і бореться з темними силами. Ми об’єдналися в цій потужній колаборації, щоб донести важливі меседжі світові. Ця історія — про вічну битву між світлом та темрявою. Ця робота вкотре нагадує про силу та стійкість, з якими українці гідно витримують всі випробування у надважкій боротьбі».
Кліп на пісню «Боротьба за життя» створений як відеоверсія майбутньої компʼютерної гри. У центрі історії три персонажі: воїн-шукач Усик, Корольова як уособлення натхнення та гармонії, та Пивоваров — джерело вищої енергії. На своєму шляху головний герой стикається з руйнівними силами, символізуючи, що саме це зараз переживає український народ.
«Ні буря, ні ворог мене не зламає», — промовляє Олександр Усик.
Шанувальники прокоментували нову роботу зірок.
«Років тридцять назад всі наспівували „Ameno“, тепер будуть — „Vivere est vincere aut mori“, — написали під відео. — Неймовірна колаборація, надихає і змушує не здаватись».
«Коли в одному кліпі зустрічаються енергія Пивоварова, електронна магія Korolova і легендарна потужність Усика — серце б'ється в ритмі свободи! — висловили почуття. — Цей трек мов удар чемпіона: точний, глибокий і незабутній!»
Раніше співак вразив потужним хітом.
Фото зі сторінки Олександра Усика в соцмережах129
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