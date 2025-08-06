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«Голос фігурного катання росії» загинув під колесами електрички (фото)
Відомий російський спортивний телекоментатор 47-річний Олександр Гришин трагічно загинув напередодні під колесами електрички під москвою, повідомляє Sport24. Раніше не стало знаменитого спортивного коментатора з рф Василя Уткіна, який засудив напад на Україну.
За інформацією джерела тасс у правоохоронних органах, «голоса фігурного катання росії» Гришина збив на смерть на станції Бітца електропоїзд сполученням Волоколамськ — Серпухов, коли він у стані алкогольного сп'яніння переходив колії в недозволеному місці.
Трагедія сталася о 01:04 за московським часом. Саме в цей час машиніст електропоїзда повідомив про застосування екстреного гальмування при спробі запобігти наїзду на людину. Проте згодом передав, що уникнути зіткнення не вдалося. Потяг зачепив чоловіка головним вагоном та при гальмуванні протягнув кілька метрів. Через чотири хвилини післятого, що трапилося, потерпілий помер. У нього знайшли документи на ім'я Олександра Гришина.
Гришин працював на телебаченні з 2002 року (канали «Спорт», «Матч ТВ»), а з 2018-го він мав роботу на першому каналі, де коментував головні турніри з фігурного катання, у тому числі у тандемі із заслуженим тренером СРСР Тетяною Тарасовою. Олександр висвітлював майже всі значні турніри, працюючи, зокрема, на п'яти Олімпійських іграх.
«Близько ми познайомилися лише цього року, — наводять російські ЗМІ слова олімпійської чемпіонки Анни Щербакової. — Але заочне знайомство відбулося набагато раніше. Голос Олександра Гришина супроводжував мене протягом усієї моєї кар'єри. І для мене було честю сісти поруч із ним за коментаторську позицію. Він був не лише великим професіоналом своєї справи, він був наставником, другом і дуже гарною людиною. Олександр був голосом та душею фігурного катання. Нині складно підібрати слова. Щирі співчуття рідним та близьким».
Вдова спортивного коментатора Олександра Гришина повідомила, що чоловіка поховають у четвер, 6 серпня, і звернулася до ЗМІ із проханням виявити повагу до його пам'яті.
«Його немає, і це найбільший біль у нашому житті і найгірший день, — написала Анастасія Гришина у соцмережах. — Сашко загинув внаслідок нещасного випадку, який просто поділив наше життя на „щастя“ та „виживати з болем та вдячністю Саші за наше з ним життя, за і заради нашої дитини“. Я дуже прошу ЗМІ не чіпати нас та сім'ю. Прошу виявити повагу до пам'яті Олександра. Це найкраща людина, яка була і буде в моєму житті».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий спортивний телекоментатор Юрій Розанов помер у 59 років.
Фото першого каналу805
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