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Яскраві акценти можуть бути, але: дизайнер назвав правила складання гардеробу
Відомий дизайнер Андре Тан, який повернувся з Америки, поділився правилами складання літнього гардеробу. За словами Тана, в кожному образі має бути правило «3-х акцентів»: тканина, аксесуар та колір. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре дав поради, які допоможуть виглядати стильно у будь-якій ситуації.
«Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів — солома, льон, — написав Тан. - Вони не лише захищають від сонця, а й додають образу аристократичного вайбу. Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний. Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією полів».
Топ-3 тканин для літнього гардеробу: льон, шовк та бавовна — лише високої якості, з щільним плетінням, щоб не втрачали форму.
Формула образу: натуральна тканина + простий крій = візуально дуже дорого.
Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка — не все одразу. Літнє взуття має бути мінімалістичним, зі шкіри або замші, в нейтральних тонах. Не забувай про: ретро-окуляри, тонкі прикраси, шовкову хустку на голову або на ручку сумки.
Раніше стилістка назвала найкращі поєднання одягу та аксесуарів.91
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