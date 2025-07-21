41.51 / 41.98 48.45 / 49.00
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Яскраві акценти можуть бути, але: дизайнер назвав правила складання гардеробу

18:41 21 липня 2025
Андре Тан

Відомий дизайнер Андре Тан, який повернувся з Америки, поділився правилами складання літнього гардеробу. За словами Тана, в кожному образі має бути правило «3-х акцентів»: тканина, аксесуар та колір. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре дав поради, які допоможуть виглядати стильно у будь-якій ситуації.

«Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів — солома, льон, — написав Тан. - Вони не лише захищають від сонця, а й додають образу аристократичного вайбу. Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний. Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією полів».

Топ-3 тканин для літнього гардеробу: льон, шовк та бавовна — лише високої якості, з щільним плетінням, щоб не втрачали форму.

Формула образу: натуральна тканина + простий крій = візуально дуже дорого.

РЕКЛАМА

Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка — не все одразу. Літнє взуття має бути мінімалістичним, зі шкіри або замші, в нейтральних тонах. Не забувай про: ретро-окуляри, тонкі прикраси, шовкову хустку на голову або на ручку сумки.

РЕКЛАМА

Раніше стилістка назвала найкращі поєднання одягу та аксесуарів.

91

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огірки, фото скріншот відео

Огірки кімчі від Пави: захочете їх готувати постійно

Зірки радять уважно аналізувати кожну фінансову операцію, фото з відкритих джерел

Овни отримають вигідну пропозицію, Тельці — бонус, а Рибам доведеться скоротити витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 21 — 27 липня

Квашені огірки з хріном та спеціями

Квашені огірки з хроном і спеціями: має приготувати кожна господиня

Рецепт кабачкової запіканки. Фото&nbsp;— скріншот

Легка запіканка з кабачком: рецепт для лінивих

Наступний матеріал
Новини партнерів