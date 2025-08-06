Астрологи вважають, що невдовзі Марс здійснить інгресію у Терези, і осипле щастям представників кількох знаків зодіаку, а тарологи дали прогноз на 7 серпня на основі розкладу карт Таро. У цей день особливо важливо вміти слухати себе та не закриватися від нового, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Трійка Жезлів

На вас чекає час стратегічного планування та очікування результатів. Ви вже зробили перші кроки, і тепер важливо не квапити події. День чудово підходить для аналізу своїх планів та цілей. Розвиток потребує часу, а ваші дії мають бути осмисленими.

Водолій — Король Мечів

Ви маєте проявити логіку, чіткість і дисципліну. «Король Мечів» говорить про ухвалення важливих рішень та відстоювання своєї позиції. Не бійтеся бути суворими, якщо це потрібне для справи. Ви маєте необхідний досвід, щоб вести за собою інших та успішно завершувати розпочате.

Риби — Паж Кубків

Цей день обіцяє бути емоційно яскравим та надихаючим. Карта символізує нові почуття та приємні сюрпризи. Це може бути як романтичний крок, і творчий прорив. Будьте уважні до знаків та дрібниць, але уникайте ідеалізації та порожніх обіцянок.

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Овен — Туз Жезлів

На вас чекає сплеск енергії та мотивації. «Туз Жезлів» — це карта нових починань та яскравих ідей. Використовуйте цей приплив сил для старту проєктів та прояву ініціативи. Спрямовуйте свою енергію в конструктивне русло, щоб зробити день максимально продуктивним.

Телець — Двійка Денаріїв

Сьогодні доведеться лавірувати між справами та обов'язками. Карта «Двійка Денаріїв» символізує гнучкість та вміння адаптуватися. Постарайтеся не сприймати все дуже серйозно — легкість та гумор допоможуть упоратися із ситуацією. Це гарний день для експериментів та нових підходів.

Близнюки — Дама Кубків

Вам випадає карта чутливості та емпатії. Сьогодні ви особливо чуйні до настроїв інших. Це гарний день для щирого спілкування з близькими чи романтичних зустрічей. Довіряйте своїй інтуїції — вона допоможе досягти успіху і в роботі, і в особистих справах.

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Рак — Десятка Денаріїв

Цей день буде наповнений відчуттям стабільності та комфорту. Карта вказує на благополуччя, сімейні цінності та підтримку. Займіться домом та зміцненням родинних зв'язків. Ви відчуєте внутрішнє задоволення від того, як багато вже досягли.

Лев — Трійка Мечів

Вам доведеться зіткнутися з непростими емоціями. «Трійка Мечів» символізує розчарування, але й необхідність відпустити те, що заважає. Не бійтеся цих почуттів — вони тимчасові. Визнайте свої вразливості, і ви звільните місце для нових, радісних подій.

Діва — Дама Денаріїв

Сьогодні зосередьтеся на практичних справах та своїх ресурсах. Терпіння та послідовність — ваші головні союзники. Не піддавайтеся чужому впливу, дотримуйтесь власного плану. Це сприятливий час для турботи про здоров'я, бюджет та затишок дому.

Терези — П'ятірка Кубків

Вам доведеться зіткнутися з жалем чи розчаруванням. «П'ятірка Кубків» говорить про втрати, але й надію. Не зациклюйтесь на невдачах і не піддавайтеся паніці. Поверніть обличчя до нових можливостей, а не до поразок.

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Скорпіон — Десятка Жезлів

Можливо, ви відчуваєте, що несете надто велике навантаження. Карта вказує на втому та знемогу. Перегляньте свої пріоритети і не бійтеся делегувати обов'язки. Навіть невеликий відпочинок принесе приплив сили.

Стрілець — Четвірка Кубків

Ви можете відчути апатію чи незадоволеність. «Четвірка Кубків» символізує відмову помічати хороше. Не зациклюйтесь на ідеалі, який заважає бачити цінність поточних обставин. Дозвольте собі паузу для самоаналізу, але не відвертайтеся від можливостей.

Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що загалом серпень буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.

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