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Марс у Терезах обсипле щастям: хто скоро відчує на собі магію приємних змін
Астрологи, які надали поради всім знакам Зодіаку на неділю, 3 серпня, назвали чотирьох представників зодіакального кола, в житті яких невдовзі розпочнеться щасливий період.
Це, зокрема, пов'язано із тим, що невдовзі Марс здійснить інгресію в Терези, пише «РБК-Україна».
«7 серпня Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, здійснює інгресію до знаку Терезів», — розповіла українська астрологиня Катерина Соловйова.
Інгресія — це момент, коли планета переходить з попереднього знака (в цьому випадку з Діви) у наступний знак (Терези). Це астрологічна подія, яка впливає на загальний емоційний та енергетичний фон, а також на те, як люди проявляють ініціативу, ведуть боротьбу, відстоюють свої позиції та реалізовують бажання. Вважається, що коли Марс входить у Терези, його прямолінійна і напориста природа потрапляє в простір компромісу та витонченості. Внаслідок цього енергія Марса проявляється менш агресивно, але більш стратегічно і дипломатично.
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За словами астрологині, позитивний вплив планети відчують на собі Стрільці, Водолії, Близнюки та Леви.
А ось уважними в цей час мають бути Терези, Козероги, Овни та Раки.
«У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з пластичною хірургією, музичними та танцювальними проєктами, дизайном, дипломатією. Для директного Марсу Терези нейтральний знак, але тут він буде сприяти проявам підприємливості, індивідуалізму, незалежності, відкритості», — пояснила астрологиня.
Марс перебуватиме у сьомому знаку Зодіаку до 22 вересня 2025 року.
До речі, до 11 серпня 2025 року триватиме перебування ретроградного Меркурія у знаку Лева.
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Фото — Pixabay15307
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