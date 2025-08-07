Суперечка Меган Маркл зі зведеною сестрою може зірвати примирення принца Гаррі з королівською родиною

У 2022 році зведена сестра Меган Саманта Маркл подала до суду на герцогиню Сассекську за нібито наклеп на неї в численних інтерв'ю, зокрема й в розмові з Опрою Вінфрі у 2021 році. Справу було закрито у 2024 році з упередженням, що означає, що Саманта не може знову подавати позови. Втім, вона оскаржила відхилення позову, і усні слухання заплановано на 9 вересня в Джексонвіллі, штат Флорида, пише Fox News.

Експерт з королівської справи Ієн Пелхем Тернер розповів, що ця сімейна ворожнеча кидає тінь на Сассекських, особливо на Гаррі, який намагається відновити зв'язок зі своєю родиною.

«Подальші юридичні суперечки Меган із Самантою можуть зашкодити Гаррі та Меган, які намагаються знайти правильний шлях, — попередив Тернер. — Королівська родина надзвичайно чутлива до будь-яких юридичних питань в Америці, що призводить до того, що нові таємниці виходять назовні на шкоду королівській родині у Великій Британії. Це можна неправильно витлумачити як своєчасні дії Саманти Маркл, оскільки вона бачить, що її зведена сестра у скрутному становищі через Netflix».

Експертка з питань британської королівської родини Гіларі Фордвіч розповіла, що ще один гучний конфлікт за участю Меган, ймовірно, викличе занепокоєння в інших високопоставлених членів королівської родини, яка залишилася вірною мантрі покійної королеви: ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй.

«У цьому немає нічого доброго для Меган Маркл, — сказала Фордвіч. - Її репутація ще більше заплямована звинуваченнями її власної сестри. Правда це чи ні, не має значення, оскільки жоден зі способів не відображає ситуацію добре».

60-річна Саманта у своїй початковій заяві стверджувала, що Меган робила наклепницькі заяви під час інтерв'ю з Вінфрі, коли сказала, що «виросла єдиною дитиною», повідомляє журнал People. За словами Саманти, вони з Меган «були близькими в дитинстві», але віддалилися після того, як Меган почала зустрічатися з британським принцом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали королівська родина неохоче розглядає примирення з Меган Маркл та Гаррі.

