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- 17:22 Бояться нової зради: королівська родина неохоче розглядає примирення з Меган Маркл та Гаррі
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Бояться нової зради: королівська родина неохоче розглядає примирення з Меган Маркл та Гаррі
Кажуть, що британська королівська родина вагається примиритися з Меган Маркл, незважаючи на свою відкритість до переговорів з принцом Гаррі. Після зустрічі помічників Гаррі з командою короля Чарльза, інсайдери повідомили, що проблеми довіри залишаються головною перешкодою в королівській ворожнечі, і, як повідомляється, Меган знаходиться в центрі проблеми.
«Вони просто не довіряють їй», — повідомило джерело та додало, що члени королівської сім'ї побоюються, що їхні розмови з Меган можуть бути використані як матеріал для її проєктів, таких як кулінарне шоу, подкаст або інтерв'ю, пише NDTV.
Згідно з повідомленням, принц Гаррі може відвідувати Велику Британію сам, без своєї дружини та дітей, Арчі та Лілібет.
Примітно, що Сассекси перебувають у публічній ворожнечі з Віндзорами з моменту відходу з королівських обов'язків у 2020 році та переїзду до США.
Однак нещодавно принц Гаррі виявив щире бажання примиритися, запропонувавши поділитися своїм розкладом з королівською родиною для повної прозорості.
«Я б хотів примиритися зі своєю родиною. Немає сенсу продовжувати ворожнечу. Життя дорогоцінне», — сказав він BBC у травні.
Тим часом інший інсайдер стверджує, що шанси принца Гаррі повернути довіру королівської родини невеликі після виходу його мемуарів. Інсайдер стверджує, що родина зараз вагається довіряти йому, побоюючись, що він розкриє більше особистих історій у другій книзі.
Раніше повідомлялося, що Меган Маркл теж погрожує розкрити компромат про королівську родину.32
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