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Меган Маркл загрожує розкрити компромат про королівську родину

18:23 2 серпня 2025
Меган Маркл

Нещодавно знову з'явилися чутки, що Меган Маркл, яка мріє про повернення до Великої Британії, може мати докази, що підтверджують її попередні звинувачення проти королівської родини. Але королівський інсайдер вважає, що будь-яке потенційне розкриття вже не матиме значного впливу.

Герцогиня Сассекська раніше натякала, що вона має документи або «докази» на підтвердження своїх слів та заяв принца Гаррі, зроблених після складання з себе королівських обов'язків у 2020 році.

Сюди входять звинувачення у коментарях щодо кольору шкіри їхнього сина Арчі та ігноруванні проблем психічного здоров'я Меган королівськими установами, пише видання Telegrafi.

У програмі «Королівський ексклюзив» аналітик Джек Ройстон прокоментував чутки про те, що Меган приховувала можливі «докази».

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Він нагадав, що після інтерв'ю з Опрою Вінфрі у 2021 році друг Маркл заявив, що «у них є свідчення», які все доводять. Ройстон зазначив, що Меган часто подавала приховані сигнали про те, що вона має компрометувальну інформацію.

Деякі повідомлення свідчать про те, що пара також може мати особисті щоденники з часів їхнього перебування в королівській родині, що викликає занепокоєння щодо оприлюднення конфіденційних матеріалів.

Однак Ройстон вважає, що громадське сприйняття пари значно змінилося, і будь-яке «сенсаційне викриття» більше не матиме такого впливу, як колись. Він сказав, що інтерв'ю з Опрою було погано організовано, і що постійний агресивний підхід до рідні принца Гаррі серйозно нашкодив їхній репутації, особливо у Великій Британії.

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Він додав, що навіть у США пара більше не користується тією підтримкою та заступництвом, яке вона колись мала.

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